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Paderborn verkündet nächsten Transfer nach Aufstieg

Nächster Paderborn-Transfer fix

Paderborn rüstet sich bereits für die Bundesliga-Saison und verkündet den dritten Transfer.
Nach dem gewonnen Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg freuen sich die Fans vom SC Paderborn auf die Rückkehr in die Bundesliga. Nach dem Spiel kommt es dabei rund um den Paderborner Filip Bilbija zu einer kuriosen Szene.
SID
Paderborn rüstet sich bereits für die Bundesliga-Saison und verkündet den dritten Transfer.

Der SC Paderborn hat den ersten Transfer nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga getätigt. Vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg kommt Mittelfeldspieler Tom Baack nach Paderborn. Der 27-Jährige ist ablösefrei, sei Vertrag beim FCN läuft Ende Juni aus. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der SCP nicht.

„Tom wird uns mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung guttun. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, der über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügt“, sagte Paderborns Sportgeschäftsführer Sebastian Lange: „Tom zeichnet ein permanent hohes Lauf- und Zweikampfverhalten, konsequente Ballgewinne und große Einsatzbereitschaft in allen Phasen des Spiels aus.“

Paderborn hatte sich am Pfingstmontag in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt. Für den Klub aus Ostwestfalen ist es der dritte Aufstieg in die Bundesliga. Bereits zuvor hatte Paderborn Albert Millgramm (1. FC Magdeburg) und Timur Gayret (SC Verl) verpflichtet. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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