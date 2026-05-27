Paderborn verkündet nächsten Transfer nach Aufstieg

SID 27.05.2026 • 13:51 Uhr Paderborn rüstet sich bereits für die Bundesliga-Saison und verkündet den dritten Transfer.

Der SC Paderborn hat den ersten Transfer nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga getätigt. Vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg kommt Mittelfeldspieler Tom Baack nach Paderborn. Der 27-Jährige ist ablösefrei, sei Vertrag beim FCN läuft Ende Juni aus. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der SCP nicht.

„Tom wird uns mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung guttun. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, der über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügt“, sagte Paderborns Sportgeschäftsführer Sebastian Lange: „Tom zeichnet ein permanent hohes Lauf- und Zweikampfverhalten, konsequente Ballgewinne und große Einsatzbereitschaft in allen Phasen des Spiels aus.“