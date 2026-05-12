Eigene Meisterfeier für Bayern-Frauen

SID 12.05.2026 • 10:09 Uhr Die Damen des FC Bayern bekommen eine eigene Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon - und haben ebenfalls noch eine Titelchance.

Die Fußballerinnen des FC Bayern bekommen ihre eigene Meisterfeier. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wird die Mannschaft von Trainer José Barcala am kommenden Montag um 15.00 Uhr von Münchnes Bürgermeister Dominik Krause empfangen und im Anschluss auf dem Rathausbalkon am Marienplatz die Schale präsentieren. Zudem wird sich das Team in das Goldene Buch eintragen.

Am Donnerstag spielen die Münchnerinnen im Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg auch noch um das Double. Die Männer, die ebenfalls noch das Double gewinnen können, halten ihre Meisterfeier bereits am Sonntag (ab 12.30 Uhr) ab.