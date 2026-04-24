FC Bayern: Termin für Meisterfeier fix

Der genaue Termin für die Meisterfeier des FC Bayern ist fix. Wie aus einer Ankündigung der Stadt München hervorgeht, lädt der künftige Oberbürgermeister Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen) die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am Sonntag, 17. Mai um 13.30 Uhr zum Empfang ins Rathaus ein.
Termin für Bayern-Meisterfeier fix
Im Anschluss wird sich das Team auf dem Rathaus-Balkon präsentieren und mit den Fans auf dem Marienplatz feiern.
Gesonderter Empfang für Frauenteam des FC Bayern
Für die Frauenmannschaft des FC Bayern, die sich am Mittwoch vorzeitig die deutsche Meisterschaft gesichert hatte, wird es einen gesonderten Empfang der Stadt München geben, da das Team von Trainer José Barcala am 17. Mai ein Auswärtsspiel beim Hamburger SV bestreitet.
Kompanys Team hatte am vergangenen Sonntag den Gewinn der 35. Meisterschaft der Klubhistorie perfekt gemacht.
Weitere Titel-Feiern auf dem Münchner Marienplatz?
Die Meisterschale wird dann nach dem letzten Spiel am Samstag, 16. Mai gegen den 1. FC Köln überreicht. Einen Tag später steigt die traditionelle Party auf dem Marienplatz.
Da der Rekordmeister noch Chancen auf das Triple hat, könnte es noch weitere Feierlichkeiten geben. SPORT1 weiß: Sollten die Münchner auch im DFB-Pokal und in der Champions League erfolgreich sein, steht eine zusätzliche große Ehrung für den möglichen Triple-Gewinn im Raum.
Offen ist dabei noch die Terminfrage, da die Spieler unmittelbar nach dem letzten Pflichtspiel zur Weltmeisterschaft abreisen müssten.
Im DFB-Pokal zogen die Münchner am Mittwoch durch einen 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen erstmals seit sechs Jahren wieder ins Endspiel ein und treffen am 23. Mai in Berlin auf den VfB Stuttgart. In der Champions League kämpft der FCB gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain um den Finaleinzug.