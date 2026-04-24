FC Bayern: Termin für Meisterfeier fix

Maximilian Lotz 24.04.2026 • 19:39 Uhr Der FC Bayern hat den Meistertitel bereits sicher. Nun steht auch der Termin für die traditionelle Party mit den Fans auf dem Münchner Marienplatz offiziell fest.

Der genaue Termin für die Meisterfeier des FC Bayern ist fix. Wie aus einer Ankündigung der Stadt München hervorgeht, lädt der künftige Oberbürgermeister Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen) die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am Sonntag, 17. Mai um 13.30 Uhr zum Empfang ins Rathaus ein.

Im Anschluss wird sich das Team auf dem Rathaus-Balkon präsentieren und mit den Fans auf dem Marienplatz feiern.

Gesonderter Empfang für Frauenteam des FC Bayern

Für die Frauenmannschaft des FC Bayern, die sich am Mittwoch vorzeitig die deutsche Meisterschaft gesichert hatte, wird es einen gesonderten Empfang der Stadt München geben, da das Team von Trainer José Barcala am 17. Mai ein Auswärtsspiel beim Hamburger SV bestreitet.

Kompanys Team hatte am vergangenen Sonntag den Gewinn der 35. Meisterschaft der Klubhistorie perfekt gemacht.

Weitere Titel-Feiern auf dem Münchner Marienplatz?

Die Meisterschale wird dann nach dem letzten Spiel am Samstag, 16. Mai gegen den 1. FC Köln überreicht. Einen Tag später steigt die traditionelle Party auf dem Marienplatz.

Offen ist dabei noch die Terminfrage, da die Spieler unmittelbar nach dem letzten Pflichtspiel zur Weltmeisterschaft abreisen müssten.