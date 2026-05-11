FC Bayern: Große Ehre für Michael Olise

SID 11.05.2026 • 22:37 Uhr Michael Olise wird für eine herausragende Saison beim FC Bayern gewürdigt. Der offensive Wirbelwind lässt Superstars wie Kylian Mbappé und Hugo Ekitiké hinter sich.

Besondere Ehre für Michael Olise: Der Offensivstar von Bayern München ist in Paris zum besten französischen Fußballer im Ausland gekürt worden.

Olise setzte sich bei der Wahl der französischen Fußballer-Gewerkschaft (UNFP) unter anderem gegen Superstar Kylian Mbappé (Real Madrid) und den früheren Frankfurter Hugo Ekitiké (FC Liverpool) durch.

Bundesliga: Olise brillierte für den FC Bayern

Olise spielt für die Münchner bisher eine herausragende Saison und steuerte allein in der Bundesliga 15 Tore und 22 Assists zum vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft bei.

„Mein Ziel in dieser Saison war es, mit Frankreich und mit dem FC Bayern alles zu gewinnen. Das ist alles“, sagte Olise, der im schwarzen Anzug zur Veranstaltung kam.

Er freue sich „auf die Weltmeisterschaft und darauf, alles zu geben, um mit Frankreich zu gewinnen“.

WM 2026: Olise mit Frankreich favorisiert

Die Franzosen gehören bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zu den Topfavoriten.