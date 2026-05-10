Während des Clásicos: Mbappé-Post sorgt für Wirbel

Philipp Heinemann 10.05.2026 • 23:33 Uhr Kylian Mbappé unterstützt sein Team beim Clásico aus der Ferne - und sorgt dadurch für viele Schlagzeilen und neuen Unmut bei den eigenen Fans.

Kylian Mbappé hat während des Clásicos für viele Schlagzeilen gesorgt – obwohl er bei der folgenschweren Niederlage von Real Madrid gegen den FC Barcelona gar nicht auf dem Platz stand.

Mbappé postete auf Instagram ein Bild, mit dem er vermutlich seine Unterstützung für sein Team ausdrücken wollte. „Hala Madrid“ schrieb er zu einem Foto von einem TV-Bildschirm, auf dem das laufende Spiel zu sehen war.

Wie auf dem Foto unschwer zu erkennen war, lagen seine Madrilenen zu diesem Zeitpunkt schon mit 0:2 hinten – der Spielstand markierte später auch das Endergebnis, das dem großen Rivalen Barca den Titel in La Liga bescherte.

Mbappé verärgert die Fans erneut

Der Mbappé-Post wurde von praktisch allen großen spanischen Sportzeitungen aufgegriffen. Die in Barcelona ansässige Mundo Deportivo titelte stellvertretend: „Mbappé unterstützt seine Mitspieler aus dem Netz mit einem Detail, für das ihm die Real-Madrid-Fans nicht vergeben.“

Tatsächlich finden sich in den sozialen Netzwerken viele Stimmen, die mit Unverständnis auf die Wortmeldung des Franzosen reagieren. Kritisiert wurde unter anderem, dass er nicht mit dem Team nach Barcelona gereist war.

Überhaupt ist die Stimmung rund um den Angreifer derzeit nicht allzu gut. Eine Petition, die sich für den Verkauf des 27-Jährigen einsetzt, hat mittlerweile Millionen von Unterschriften.