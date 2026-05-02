Guardiola und Müller schwärmten von ihr - hilft sie nun dem HSV?

SID 02.05.2026 • 10:45 Uhr Kathleen Krüger soll den vakanten Posten als Vorständin des HSV übernehmen. Schon beim FC Bayern hat die einstige Bundesligaspielerin überzeugt. Der Rekordmeister bestätigt Gespräche.

Kathleen Krüger weiß, worauf sie sich da einlässt. Ein großer Verein, riesige Ansprüche, emotionale Fans: Das alles hat sie jahrelang beim FC Bayern erlebt, das alles dürfte ihr bald auch beim Hamburger SV blühen.

Allerdings wartet im Schatten des Volksparks eine noch prestigeträchtigere Rolle auf Krüger; als Sportvorständin soll sie im Sommer auf den im Dezember geräuschvoll abgewanderten Stefan Kuntz folgen.

Am Freitag bestätigte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, dass Krüger mit dem HSV spricht. Sie habe „für den FC Bayern München viele Jahre einen Top-Job gemacht, in verschiedenen Positionen, hat viel Erfahrung sammeln können“, sagte Freund: „Es ist absolut eine Auszeichnung, dass so ein großer Verein sie kontaktiert hat für so einen großen Job, eine sehr, sehr schöne Geschichte für Kathleen.“

FC Bayern: „Sie hält die Mannschaft zusammen“

Verschiedene Medien hatten am Mittwoch über die anstehende Verpflichtung berichtet – die überraschende Vertragsunterschrift der 40-Jährigen soll nur noch Formsache sein, auch wenn sich der Verein zunächst bedeckt hielt.

Aktuell noch ist Krüger als Leiterin Organisation und Infrastruktur beim deutschen Rekordmeister tätig. Einen Namen aber hat sie sich vor allem als langjährige Teammanagerin gemacht.

„Sie ist die, die die Mannschaft zusammenhält“, sagte Thomas Müller einst über Krüger, die mit den Bayern 2020 das Triple gewann. Ob in der internen WhatsApp-Gruppe oder im privaten Gespräch: Krüger war immer ganz nah dran an den Spielern.

Auch Ex-Coach Pep Guardiola schwärmte vom Organisationstalent der gebürtigen Bayerin, die nach ihren Wechsel als Spielerin 2003 inzwischen über 20 Jahre bei dem Verein ist. Guardiola hatte ihr später gar indirekt eine Stelle bei Manchester City angeboten, die Krüger aber dankend ablehnte – stattdessen zieht es sie nun wohl in die Hansestadt.

„Hart für etwas zu arbeiten, das wir lieben, nennt man Leidenschaft“

Nach dem Kuntz-Beben Ende vergangenen Jahres hatte sich der HSV lange Zeit gelassen, die Stelle des Ex-Nationalspielers neu zu besetzen; sogar eine Headhunter-Agentur wurde eingeschaltet.

Claus Costa agiert seither in Doppelfunktion und hat dabei bislang durchaus überzeugt, nun aber rückt er im Sommer zurück ins zweite Glied. Er soll sich wieder ausschließlich auf seine Aufgaben als Sportdirektor fokussieren.

Krüger hingegen wird zusammen mit Eric Huwer den Vorstand bilden – und macht damit den nächsten großen Karriereschritt. Angefangen hatte ihre Fußball-Laufbahn als Spielerin. Unter anderem kickte sie fünf Jahre für die Bayern-Frauen, ehe sie 2009 auf Initiative von Uli Hoeneß als Assistentin von Sportdirektor Christian Nerlinger ihre Funktionärskarriere startete.

„Hart für etwas zu arbeiten, das wir lieben, nennt man Leidenschaft“, schreibt sie in ihrem LinkedIn-Profil. Und mit dieser Leidenschaft will sie dem HSV helfen, sich weiter in der Liga zu etablieren.

Bundesliga: Krüger folgt Eta und Haenni

Eine Pionierin ist Krüger dabei tatsächlich nur teilweise. Schon von 2003 bis 2011 schaffte es Katja Kraus als damals erste weibliche Vorständin der Fußball-Bundesliga in die hohe Funktionärsebene beim HSV, aber qua Amt im Marketing-Bereich.

Krügers nahende Verpflichtung ist in jedem Fall ein weiteres Signal für die längst überfällige Stärkung der Position von Frauen in der Männerdomäne Männerfußball.

Zuletzt hatte Marie-Louise Eta bei Union Berlin als erste Trainerin in einer der europäischen Topligen für ein vielbeachtetes Debüt gesorgt, bei RB Leipzig fungiert Tatjana Haenni seit Januar als CEO.