Bundesliga heute: Dortmund - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Beier darf starten

Julius Schamburg 08.05.2026 • 17:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Die Aufstellungen sind da.

Am Freitagabend empfängt Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt im Signal Iduna Park (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER). Die Statistik der vergangenen Jahre fällt dabei deutlich zugunsten des BVB aus: Von den letzten 14 Bundesliga-Heimspielen gegen die Hessen gewannen die Schwarz-Gelben 13, die letzten vier sogar in Serie.

Insgesamt feierte Dortmund 51 Bundesliga-Siege gegen Frankfurt – gegen keinen anderen Klub gelangen mehr. Die Eintracht reist mit nur einem Erfolg aus den jüngsten neun direkten Duellen an und hat speziell in Dortmund selten Zählbares mitgenommen.

Dortmund – Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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BVB: Beier bekommt seine Chance – Adeyemi auf der Bank

Vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Direktor Profifußball Rudi Völler, die am Freitagabend nach SPORT1-Informationen beide im Stadion sein werden, bekommt Maximilian Beier die Chance, sich zu beweisen.

Karim Adeyemi hingegen sitzt zunächst nur auf der Bank. Felix Nmecha kehrt nach Verletzung in den Kader zurück, sitzt aber ebenfalls nur auf der Bank. BVB-Coach Niko Kovac schickt exakt dieselbe Elf wie bei der 0:1-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach ins Rennen.

Bei der Eintracht sitzt Jonathan Burkardt erst einmal nur auf der Bank. Younes Ebnoutalib und Elias Baum stehen gar nicht erst im Kader. Mo Dahoud darf gegen seinen Ex-Verein überraschend von Beginn an ran.

Dortmund – Frankfurt, die offiziellen Aufstellungen:

Dortmund: Kobel – Reggiani, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Beier – Brandt, Inácio – Guirassy

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Frankfurt: Zetterer – Amenda, Koch, Theate, Brown – Dahoud, Skhiri – Doan, Chaibi, Kalimuendo – Uzun

Kovac steht nach 46 Ligapartien bei 95 Punkten; in der Dortmunder Historie wurden nur Lucien Favre (96) und Thomas Tuchel (99) in diesem Zeitraum noch stärker bewertet. Die Mannschaft verlor allerdings drei der letzten vier Bundesligaspiele und blieb dabei zweimal ohne eigenen Treffer – eine Torflaute, die in den vorherigen 36 Partien nie auftrat.

Frankfurt kommt mit 43 Punkten aus 32 Spielen in den Ruhrpott und spielt seine schwächste Saison seit 2021/22. Aus den vergangenen zehn Auswärtspartien sprang lediglich ein Sieg (2:1 in Wolfsburg) heraus. In ihren bisherigen vier Freitagsspielen dieser Spielzeit blieben die Hessen zudem sieglos (3 Unentschieden, ein Niederlage), während Dortmund an Freitagen ungeschlagen ist (3 Siege, ein Remis).

Personalupdates: Süle verkündet Karriereende, Bensebaini fehlt – Kristensen gesperrt

Vor dem Saisonfinale sorgt ein Dortmunder Routinier für Schlagzeilen: Niklas Süle beendet nach der Spielzeit mit 30 Jahren seine Karriere. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2026, doch nach einer Knieverletzung fasste der 49-fache Nationalspieler den Entschluss, Schluss zu machen.

Zusätzlich muss Kovac gegen Frankfurt auf Ramy Bensebaini verzichten; anhaltende Fußprobleme bedeuten wohl das Bundesliga-Saisonende für den Linksverteidiger. Bei der Eintracht fehlt der gelb-rot-gesperrte Rasmus Kristensen, ohne den die Hessen seit seinem Bundesligadebüt im Schnitt 0,3 Gegentore mehr pro Partie kassieren.

Wird Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.