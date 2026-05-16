Bundesliga heute: Heidenheim - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.05.2026 • 12:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 den 1. FSV Mainz 05 in der Voith-Arena – und die Gastgeber schreiben weiter an ihrem „Bundesliga-Wunder“ (ab 15:30 Uhr im LVIETICKER). Nach nur einer Niederlage in den vergangenen sieben Partien (drei Siege, drei Remis) hat das Team von Trainer Frank Schmidt den einstigen Zehn-Punkte-Rückstand auf Relegationsplatz 16 wettgemacht.

Mit sieben Zählern aus den jüngsten drei Begegnungen verließ der FCH erstmals seit dem 18. Spieltag das Tabellenende und geht nun punktgleich mit Wolfsburg und St. Pauli in den letzten Spieltag – ein Novum in der Bundesliga-Historie. Vereinsboss Holger Sanwald sprach bereits von der „größten Auferstehung seit Jesus“, ehe er selbst schmunzelnd relativierte, doch die Formkurve der Ostälbler ist unbestritten.

Heidenheim – Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Gegner Mainz reist unter Coach Urs Fischer mit einer imposanten Serie an: Seit fünf Bundesliga-Auswärtsspielen sind die Rheinhessen ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis) – ligaintern toppen das aktuell nur die Bayern.

Defensivleistung und Erfahrung spielen dabei eine entscheidende Rolle, verkörpert etwa von Danny da Costa, dessen Vertrag sich nach dem gesicherten Klassenerhalt automatisch verlängerte. Sportdirektor Niko Bungert lobte den 32-Jährigen als „Zuverlässigkeit in Person“, und Fischer setzt weiterhin auf dessen Stabilität auf der rechten Defensivseite.

Direkter Vergleich: Vorteil Mainz, Heidenheim jagt Rekord

Historisch gesehen hat Mainz die Nase vorn: In bislang zwei Bundesliga-Gastspielen in Heidenheim blieb der FSV ohne Niederlage (ein Sieg, ein Remis). Der FCH seinerseits könnte am Samstag erstmals überhaupt drei Heimspielsiege in Serie in der obersten Spielklasse feiern – nach zuletzt zwei Dreiern in Folge an der Brenz.

Während Heidenheim in dieser Saison erst eine Weiße Weste behielt (2:0 gegen St. Pauli), stehen bei Mainz drei Zu-Null-Spiele zu Buche, für die Rheinhessen ebenfalls ein historisch niedriger Wert. Beide Teams bewegen sich zudem am unteren Ende der Ballbesitzstatistik (Heidenheim 41 %, Mainz 43 %).

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen