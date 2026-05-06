Neuer Deal! Nun ist er endgültig der große Gewinner

SID 06.05.2026 • 12:25 Uhr Andreas Schicker hat seinen Vertrag als Sport-Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim verlängert. Dazu bekommt er ab sofort wieder einen zweiten Mann zur Seite gestellt.

Der in der Vergangenheit mehrmals vor dem Absprung stehende Andreas Schicker hat seinen Vertrag als Sport-Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim „langfristig verlängert“. Über die Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

Nach den monatelangen internen Querelen bis in den März hinein inklusive personellem Kahlschlag in der Führungsebene bekommt Schicker in Daniel Förderer ab sofort wieder einen zweiten Geschäftsführer zur Seite gestellt.

„Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Klub in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten“, sagte Gesellschafter Dietmar Hopp: „Seine Verlängerung ist ein Garant für Stabilität und unsere gemeinsamen Ambitionen.“

Bundesliga: Schicker arbeitet seit 2024 in Hoffenheim

Schicker kam im Oktober 2024 in den Kraichgau. Unter der Leitung des 39 Jahre alten Österreichers hat die TSG zwei Spieltage vor Saisonende noch gute Chancen auf den Einzug in die Champions League.

Während der Unruhen im Verein wäre Schicker zunächst fast zum Ligarivalen VfL Wolfsburg gewechselt und stand kurz darauf vor seiner Entmachtung – gewann aber im Februar den Machtkampf gegen seinen internen Kritiker Christoph Henssler, der nach dem missglückten Putsch zurücktrat.