Bundesliga: HSV macht Vollgas-Versprechen

SID 08.05.2026 • 14:46 Uhr Auch nach dem Erreichen des großen Saisonziels in der Bundesliga will der Hamburger SV keinesfalls nachlassen. Trainer Merlin Polzin macht ein Versprechen.

Trainer Merlin Polzin (35) vom Hamburger SV hat den Fans des Aufsteigers auch nach dem geschafften Klassenerhalt weiteren Vollgas-Fußball im Saisonfinale versprochen. „Wir schenken überhaupt nichts ab“, sagte Polzin vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg (So., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Der „Druck“ sei nach dem Erreichen des großen Saisonziels zwar etwas abgefallen, aber das sorge bei den Hamburgern eher dafür, „dass du noch mehr Bock hast, ein geiles Spiel zu machen“, sagte Polzin. Das Team habe den „maximalen Anspruch, wenn wir unser Trikot tragen, dann auch eine gute Leistung zu zeigen“.

Bundesliga: HSV feierte Klassenerhalt auf der Couch

Nachdem der HSV in der Vorwoche mit 2:1 bei Eintracht Frankfurt gewonnen hatte, feierten die Hanseaten danach den Klassenerhalt auf der Couch. Nach der Niederlage von St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 und durch das Remis des VfL Wolfsburg in Freiburg war der HSV gerettet.