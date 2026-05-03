Sofa-Klassenerhalt: HSV und Union gerettet

Julius Schamburg 03.05.2026 • 21:43 Uhr Der VfL Wolfsburg trotz dem SC Freiburg ein Remis ab und schiebt sich auf den Relegationsrang. Durch das Ergebnis dürfen sich zwei Vereine über den vorzeitigen Klassenerhalt freuen!

Wolfsburg rückt durch das Remis mit 26 Punkten auf den Relegationsrang, kann aber bei noch zwei ausstehenden Spielen weder den HSV (34 Punkte), noch Union Berlin (33 Punkte) einholen.

St. Pauli kassiert wegweisende Niederlage

Maßgeblich war auch die Pleite vom FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 (1:2), die es damit verpassten wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Die Lage für Pauli (26 Punkte, aber das schlechtere Torverhältnis als Wolfsburg) wird immer bedrohlicher.

Am letzten Spieltag kommt es dann zum direkten Duell zwischen Pauli und Wolfsburg.

Der 1. FC Köln und Werder Bremen (je 32 Punkte) sind zwar noch nicht endgültig safe, können aber nur noch rein rechnerisch eingeholt werden.

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