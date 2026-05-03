Sofa-Klassenerhalt: HSV und Union gerettet

Der Hamburger SV und Union Berlin dürfen aufatmen: Durch das 1:1 (0:0) zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg steht fest, dass beide Vereine die Klasse halten und auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden.
Klassenerhalt: Zwei Teams safe!
Wolfsburg rückt durch das Remis mit 26 Punkten auf den Relegationsrang, kann aber bei noch zwei ausstehenden Spielen weder den HSV (34 Punkte), noch Union Berlin (33 Punkte) einholen.
St. Pauli kassiert wegweisende Niederlage
Maßgeblich war auch die Pleite vom FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 (1:2), die es damit verpassten wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Die Lage für Pauli (26 Punkte, aber das schlechtere Torverhältnis als Wolfsburg) wird immer bedrohlicher.
Am letzten Spieltag kommt es dann zum direkten Duell zwischen Pauli und Wolfsburg.
Der 1. FC Köln und Werder Bremen (je 32 Punkte) sind zwar noch nicht endgültig safe, können aber nur noch rein rechnerisch eingeholt werden.
Bundesliga: Auch Gladbach gerettet
Borussia Mönchengladbach sicherte sich bereits am frühen Abend mit einem Last-Minute-Sieg gegen Borussia Dortmund (1:0) vorzeitig den Klassenerhalt.
Für den 1. FC Heidenheim (23 Punkte, Platz 18) wird die Luft derweil immer dünner – der direkte Klassenerhalt ist nicht mehr möglich. Das Team von Trainer Frank Schmidt ist am 33. Spieltag in Köln gefordert.