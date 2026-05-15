Bundesliga: So plant Heidenheim den Showdown

SID 15.05.2026 • 11:33 Uhr Im Abstiegsshowdown will Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim nichts dem Zufall überlassen. Der Trainer wird am letzten Spieltag auch ein Auge auf das Duell der Konkurrenten werfen.

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim will im Abstiegsshowdown nichts dem Zufall überlassen. „Selbstverständlich“ seien er und sein Team während des Duells mit dem FSV Mainz 05 am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) mit dem Parallelspiel zwischen den beiden direkten Konkurrenten FC St. Pauli und VfL Wolfsburg „in irgendeiner Art und Weise live verbunden“, erklärte der Coach am Freitag.

„Es kann natürlich entscheidend sein, was am Schluss passiert – in die eine oder andere Richtung“, sagte Schmidt: „Deswegen ist es immer wichtig, für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und nicht irgendwie mit eineinhalb Minuten Verzögerung Meldungen vom anderen Spiel zu bekommen. Nochmal, das ist ein Herzschlagfinale und da kann es bis zur letzten Sekunde gehen.“

Derzeit haben Heidenheim, Wolfsburg und St. Pauli jeweils 26 Punkte auf dem Konto, Heidenheim startet auf Platz 17 in den letzten und alles entscheidenden Spieltag. Der direkte Klassenerhalt ist für keines der drei Teams noch möglich, es geht um den Relegationsrang, auf dem noch die Wolfsburger liegen.

Bundesliga: Heidenheim will Mainz nicht unterschätzen

Angesichts der Aufholjagd seiner Mannschaft, die zwischenzeitig als Schlusslicht von vielen im Abstiegskampf schon abgeschrieben worden war, betonte Schmidt: „Wir können nur gewinnen. Wir können nichts mehr verlieren.“

Die Mainzer, die den Klassenerhalt längst sicher haben, will Schmidt dabei nicht unterschätzen. „Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit so einer Mutmaßung, dass die mit dem Kopf schon halb am Strand sind“, sagte der 52-Jährige: „Das sind Profifußballer. Das sind keine Hobbyfußballer, die hier anreisen und auf der Hinfahrt sich ein paar Dosen Bier reinkippen, sondern die werden alles dafür tun, um die bestmögliche Leistung zu bringen.“