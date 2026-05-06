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BVB: Kovac verkündet positive Nmecha-Nachricht

Positive Nmecha-Nachricht verkündet

Nationalspieler Felix Nmecha fehlt seit März, jetzt ist der Mittelfeldspieler offenbar ganz dicht vor der Rückkehr.
Felix Nmecha arbeitet an seinem Comeback. Der BVB-Star hatte sich im Spiel gegen den Hamburger SV verletzt und will mit Deutschland an der WM teilnehmen.
SID
Nationalspieler Felix Nmecha fehlt seit März, jetzt ist der Mittelfeldspieler offenbar ganz dicht vor der Rückkehr.

Das Comeback des Fußball-Nationalspielers Felix Nmecha bei Borussia Dortmund rückt näher. Der 25-Jährige habe das Training „teilintegriert“ mitgemacht, sagte Trainer Niko Kovac am Mittwoch.

Dies gelte auch für Verteidiger Niklas Süle, Offensivspieler Karim Adeyemi sei „voll im Training“, führte Kovac vor dem letztem Heimspiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) aus: „Ich würde mir wünschen, dass alle drei am Wochenende eine Alternative sind.“

WM-Teilnahme wird wieder wahrscheinlicher

Das Training am Donnerstag würde jedoch zeigen, ob es „für das Wochenende reicht“. Am 23. März hatte der BVB über Nmechas Außenbandverletzung im Knie informiert und „mehrere Wochen“ Pause prognostiziert. Das Fehlen des Mittelfeldspielers konnte der BVB in der Folge nicht kompensieren, Dortmund verlor drei der fünf Spiele ohne Nmecha.

Nmecha spielt auch in Julian Nagelsmanns Plänen für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada eine große Rolle. Er hatte die ersten Länderspiele des WM-Jahres wegen der Verletzung verpasst. Süle hatte Mitte April eine Knieverletzung erlitten, Adeyemi musste wegen muskulärer Probleme mehrere Wochen pausieren.

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