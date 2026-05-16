DFL kürt Olise zum Spieler der Saison

SID 16.05.2026 • 17:55 Uhr Der Franzose kam in der abgelaufenen Saison auf starke 15 Tore und 19 Vorlagen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat Michael Olise von Meister Bayern München zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt. Der Franzose bekam den Preis am Samstag nach dem 5:1 (3:1) im letzten Saisonspiel der Münchner gegen den 1. FC Köln von den beiden DFL-Geschäftsführern Marc Lenz und Steffen Merkel überreicht.

Olise kam in der abgelaufenen Saison auf starke 15 Tore und 19 Vorlagen für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. „Michael Olise ist ein spektakulärer Unterschiedsspieler, der die Bundesliga-Saison 2025/26 mit seiner Dynamik, Finesse, Konstanz und Torgefahr geprägt hat. Er ist in den vergangenen zwei Jahren national und international zu einem sportlichen Aushängeschild der Liga gereift und steht sowohl für fußballerische als auch athletische Exzellenz“, begründeten Lenz und Merkel die Wahl.