Diese Spieler haben keine Zukunft beim FC Bayern

SPORT1 14.05.2026 • 14:30 Uhr An der Säbener Straße bereitet man fleißig die Kaderplanung für die kommende Saison vor. Dabei haben drei Spieler schlechte Karten, wieder für den FC Bayern auflaufen zu dürfen.

Mit einigen Personalentscheidungen hat der FC Bayern bereits für Klarheit gesorgt. Mit Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und dem vom FC Chelsea ausgeliehenen Nicolas Jackson stehen drei Abgänge fest. Das Trio wird am Samstag vor dem letzten Bundesligaspiel der Saison gegen den 1. FC Köln verabschiedet.

Doch die Liste derer, die den Verein außerdem verlassen sollen, trägt mindestens drei weitere Namen. „Derzeit geht es um Alexander Nübel, Joao Palhinha und Sacha Boey“, erklärt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Im Aufsichtsrat und auch in der sportlichen Leitung sei die Marschroute entsprechend festgelegt worden. „Der Auftrag ist klar: Die Bayern wollen finanziellen Spielraum gewinnen und Platz für neue Spieler schaffen“, sagt der Insider weiter.

Werden die Millionen-Verträge zum Problem?

Ein Problem: Alle drei Profis verfügen noch über teils lukrative Verträge in München. Dem Trio müsste ein Abschied also entsprechend schmackhaft gemacht werden. Zudem spricht die Lage auf dem Transfermarkt nicht dafür, dass die Münchner ihre Streichkandidaten ohne großen Aufwand loswerden. Ein Beispiel hierfür ist Sacha Boey.

„Die Bayern hoffen bei ihm darauf, dass sich eine Nachfrage auftut. Weil das, was Galatasaray aktuell bereit ist, zu zahlen, ist natürlich deutlich zu wenig. Er hat schließlich einst 30 Millionen Euro gekostet, da sind die von den Türken gebotenen fünf Millionen nicht ausreichend“, so Kumberger. Die bayerische Klubführung befinde sich in einem Prozess der Abwägung. Klar sei aber, so der Chefreporter weiter: „Sportvorstand Max Eberl weiß, dass der Aufsichtsrat es gerne hätte, wenn das Trio neue Klubs finden würde.“

Gerade im Fall von Nübel führt eigentlich nichts an einem Abschied vorbei. Durch die bevorstehende Vertragsverlängerung von Manuel Neuer ist sein Ausscheiden aus dem bayerischen Torhüter-Karussell so gut wie besiegelt. Zum einen gilt das Verhältnis beider Keeper als belastet, zum anderen ist man der Säbener Straße mit der aktuellen Konstellation mit Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich und Leonard Prescott sehr zufrieden.

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Die ganze Diskussion, sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.