FC Bayern: Manuel Neuer steht vor Verlängerung

Stefan Kumberger , Johannes Behm 13.05.2026 • 10:59 Uhr Manuel Neuer wird seinen Vertrag beim FC Bayern voraussichtlich verlängern. Darauf deutet alles hin.

Nach Informationen von SPORT1 deutet im Fall Manuel Neuer alles auf eine Vertragsverlängerung hin. Möglicherweise wird das Heimspiel des FC Bayern gegen Köln am Samstag oder die Meisterfeier am Sonntag (17. Mai) für die Verkündung genutzt.

Am 22. April nach dem Einzug ins Pokalfinale hatte der 40-Jährige auf SPORT1-Nachfrage betont, dass es vor dem Endspiel (23. Mai) eine Entscheidung geben werde. Diese Ankündigung wird eingehalten.

FC Bayern: Hoeneß warb für Urbig-Patronat

Die Leistungen sprechen für Neuer. Deswegen gab es in den vergangenen Wochen und Monaten intern nie den Gedanken, dem Torhüter kein Vertragsangebot zu machen.

Zuletzt hatte sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei einer Neuer-Verlängerung eine gezielte Förderung für Jonas Urbig durch Neuer gewünscht. „Wenn es nach mir geht, werden wir versuchen, ihn noch ein Jahr zu behalten und ihn zu bitten, ein Patronat für den Urbig zu machen“, hatte Hoeneß im Podcast Auf eine weiß-blaue Tasse mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder verlauten lassen.