Drei Spieler verlassen Union Berlin im Sommer

SID 14.05.2026 • 12:01 Uhr Die Spieler und Staff-Mitglieder werden am Samstag in der Alten Försterei verabschiedet.

Fußball-Bundesligist Union Berlin wird sich beim letzten Heimspiel der Saison am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg von drei Spielern verabschieden. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden Diogo Leite, Danilho Doekhi und Alex Král den Verein zum Saisonende verlassen.

Mit Leite und Doekhi geht ein eingespieltes Abwehrduo. Beide kommen auf bislang 135 Pflichtspiele für die Köpenicker. Leite stand seit 2023 unter Vertrag, Doekhi sogar noch ein Jahr länger. Král absolvierte insgesamt 53 Partien für Union. Der Mittelfeldspieler war 2023 auf Leihbasis von Espanyol Barcelona gekommen und wurde anschließend fest verpflichtet.