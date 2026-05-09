Eintracht Frankfurt: "Alles in Schutt und Asche"

Christopher Mallmann 09.05.2026 • 15:28 Uhr Bei Eintracht Frankfurt brodelt es nach der Niederlage in Dortmund mehr denn je. Experte Dietmar Hamann fällt ein hartes Urteil.

TV-Experte Dietmar Hamann hat Eintracht Frankfurt und insbesondere Trainer Albert Riera ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt.

„Der Trainer ist erst seit drei oder vier Monaten da. Da ist ja alles in Schutt und Asche – nicht nur die Ergebnisse, sondern auch das, was man von den Spielern hört. Was mit Götze oder Uzun passiert ist? Das ist ja in so kurzer Zeit gar nicht möglich, so was zu machen“, sagte Hamann am Samstag bei Sky.

Die Eintracht hatte am Freitagabend bei Borussia Dortmund (2:3) die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen kassiert. Inzwischen steht der Klub aus Hessen auf Platz acht und hat das internationale Geschäft nicht mehr in der eigenen Hand.

Eintracht Frankfurt: Riera darf bis Saisonende bleiben

Trainer Riera, der die Position in Frankfurt Anfang Februar übernommen hatte, fiel zuletzt mit ungewöhnlichen Medienschelten auf, darf aber zumindest bis Saisonende bleiben, wie Sportvorstand Markus Krösche am Freitagabend bestätigte.