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Eintracht Frankfurt: "Alles in Schutt und Asche"

Frankfurt? „Alles in Schutt und Asche“

Bei Eintracht Frankfurt brodelt es nach der Niederlage in Dortmund mehr denn je. Experte Dietmar Hamann fällt ein hartes Urteil.
Nach nur 94 Tagen Amtszeit steht Albert Riera bei Eintracht Frankfurt schon wieder vor dem Aus. Das Duell mit Borussia Dortmund könnte für den 44-Jährigen womöglich bereits ein Endspiel sein.
Christopher Mallmann
Bei Eintracht Frankfurt brodelt es nach der Niederlage in Dortmund mehr denn je. Experte Dietmar Hamann fällt ein hartes Urteil.

TV-Experte Dietmar Hamann hat Eintracht Frankfurt und insbesondere Trainer Albert Riera ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt.

„Der Trainer ist erst seit drei oder vier Monaten da. Da ist ja alles in Schutt und Asche – nicht nur die Ergebnisse, sondern auch das, was man von den Spielern hört. Was mit Götze oder Uzun passiert ist? Das ist ja in so kurzer Zeit gar nicht möglich, so was zu machen“, sagte Hamann am Samstag bei Sky.

Die Eintracht hatte am Freitagabend bei Borussia Dortmund (2:3) die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen kassiert. Inzwischen steht der Klub aus Hessen auf Platz acht und hat das internationale Geschäft nicht mehr in der eigenen Hand.

Eintracht Frankfurt: Riera darf bis Saisonende bleiben

Trainer Riera, der die Position in Frankfurt Anfang Februar übernommen hatte, fiel zuletzt mit ungewöhnlichen Medienschelten auf, darf aber zumindest bis Saisonende bleiben, wie Sportvorstand Markus Krösche am Freitagabend bestätigte.

„Wenn man einen neuen Trainer holt, will man eine Entwicklung sehen. Die ersten Spiele waren okay, aber seitdem geht es rückwärts. Sie werden im Sommer wahrscheinlich wieder einen neuen Trainer bekommen – und dann muss man schauen, wie es weitergeht. Die letzten drei, vier Monate haben auch dem ganzen Verein nicht gutgetan“, erklärte Hamann.

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