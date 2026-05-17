Eintracht-Star Burkardt rechnet ab - auch Riera wird erwähnt!

Daniel Höhn 17.05.2026 • 11:15 Uhr Frankfurts Jonathan Burkardt rechnet nach einer äußerst enttäuschenden Saison mit Eintracht Frankfurt ab - es geht auch um Trainer Riera.

„Das System, was der Trainer versucht hat spielen zu lassen, hat nicht zur Eintracht gepasst. Die Mannschaft hat es aber auch nicht richtig ausgefüllt. Die Mannschaft hat an erster Stelle versagt“, sagte Burkardt in der ARD.

Burkardt: „Sehr, sehr enttäuscht“

Er fügte hinzu: „Und der Trainer hat auch nicht das herausgeholt, was er sich gewünscht hat. Somit sind wir alle in einem Boot. Wir sind sehr, sehr enttäuscht nach dieser schlechten Saison. Wir sind auch verdient nicht europäisch. Das wird auf jeden Fall noch ein paar Tage weh tun.“

In der vergangenen Woche war Burkardt zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er bei der 2:3-Niederlage in Dortmund den Trainer beleidigt hatte. Der 25-Jährige erklärte nun, er „habe einen Fehler gemacht letzte Woche nach meinem Jubel. Dafür wurde ich bestraft. Das ist absolut in Ordnung und für mich abgehakt“.

Wie schon beim BVB traf Burkardt auch gegen den VfB. Zwei Elfmeter retteten den Hessen am Samstag einen Punkt, der aber nicht reichte, um sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.

Am Ende wurde Frankfurt Achter, auch weil das Team 65 Gegentore kassierte. Nur Absteiger Heidenheim (72) und Relegationsteilnehmer VfL Wolfsburg (69) mussten mehr Treffer hinnehmen.

„Es muss viel verändert werden“

Daher forderte Burkardt: „Es muss viel verändert werden an der Mannschaft. Auch die Führungsspieler haben ihren Job nicht gut genug gemacht. Dazu zähle ich mich auch dazu.“