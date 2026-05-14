Eintracht Frankfurt: Aus von Albert Riera beschlossen

Julius Schamburg 14.05.2026 • 20:32 Uhr Eintracht Frankfurt trennt sich zum Saisonende von Albert Riera. Im Hintergrund läuft bereits die Suche nach einem neuen Coach. SPORT1 weiß, wer auf der Liste ganz weit oben steht.

Es ist beschlossene Sache: Albert Riera wird Eintracht Frankfurt am Saisonende verlassen müssen.

Wie SPORT1 erfahren hat, wird der Spanier zum Saisonabschluss gegen den VfB Stuttgart (Samstag, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) ein vorerst letztes Mal als Cheftrainer der Adlerträger an der Seitenlinie stehen. Selbst ein Erfolg gegen den VfB und eine mögliche Conference-League-Qualifikation würden daran nichts ändern.

Eintracht Frankfurt: Riera muss gehen

Bereits Anfang Mai berichtete SPORT1, dass Riera zwar noch die Spiele gegen Borussia Dortmund (2:3) und Stuttgart bekommt, ein Verbleib über den Sommer hinaus aber sehr unwahrscheinlich sei. Nun steht fest: Riera muss gehen.

Von einer Interimslösung sahen die Bosse um Sportvorstand Markus Krösche ab. Einerseits fehlte den Hessen die Zeit, einen neuen Trainer zu installieren, andererseits hatte das Interimsduo um Dennis Schmitt und Vereinslegende Alexander Meier im Januar nach dem Aus von Riera-Vorgänger Dino Toppmöller nicht überzeugt und alle vier Spiele verloren.

Eine heiße Spur führt nach Saudi-Arabien

SPORT1 weiß: Jaissle kann sich eine neue Herausforderung in Europas Top-5-Ligen gut vorstellen. Fraglich ist allerdings, ob die Eintracht auch den Gehaltsforderungen des 38-Jährigen nachkommen wird. Jaissles Vertrag bei Al-Ahli ist noch bis 2027 datiert.

Eintracht Frankfurt: Rückkehr von Adi Hütter unwahrscheinlich

Der kicker berichtete zuerst von Rieras Aus, bringt Ex-Trainer Adi Hütter (trainierte die Eintracht von 2018 bis 2021) ins Spiel und schrieb bereits von einer „ersten Kontaktaufnahme zu Hütters Management“.

Nach SPORT1-Infos ist eine Rückkehr des Österreichers jedoch äußerst unwahrscheinlich, auch, weil sein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach damals nicht ganz geräuschlos verlief.