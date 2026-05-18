Er fand Stars wie Olise und Haaland: Ex-BVB- und Bayern-Scout zurück!

Niklas Senger 18.05.2026 • 11:15 Uhr Erfahrung beim FC Bayern und Borussia Dortmund: Werder Bremen reagiert auf eine schwache Saison und stellt Markus Pilawa als Kaderplaner für die kommende Spielzeit vor.

Werder Bremen ist den Abstiegsrängen in dieser Saison nur knapp entkommen. Drei Punkte trennen den Klub nach dem letzten Spieltag vom Relegationsplatz. Nur rund 24 Stunden nach dem Saisonfinale reagierten die Verantwortlichen nun mit einem personellen Wechsel.

Markus Pilawa wird ab sofort als Kaderplaner die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit übernehmen. In Bremen wird der 48-Jährige damit Geschäftsführer Clemens Fritz und Lizenzleiter Peter Niemeyer unterstützen. Johannes Jahns wurde derweil freigestellt. Das bestätigte der Klub am Sonntag offiziell.

„Große Expertise“ nach Stationen beim BVB und FCB

Pilawa sammelte in seiner Karriere bisher Erfahrungen auf Bundesliga-Spitzenniveau. Von 2012 bis 2022 arbeitete er als Scout und Chefscout bei Borussia Dortmund und übte dieses Amt anschließend bis 2024 auch beim FC Bayern aus.

„Wir sind sehr froh, dass wir Markus für Werder gewinnen konnten“, meinte Fritz und erklärte, Pilawa bringe „eine große Expertise, Erfahrung und ein großes Netzwerk mit“ an die Weser. „Wir sind überzeugt, dass er dem Bereich Scouting und Kaderplanung neue Impulse zur Weiterentwicklung geben wird.“

In Bremen hatte es zuletzt viel Kritik an den Entscheidungen der Bosse gegeben. Am letzten Spieltag forderten die Fans mit Plakaten Konsequenzen für die sportliche Führung.

Pilawa vor klarer Aufgabe bei Werder

„Wir wollen mit Markus den Weg, den wir im letzten Jahr mit der strategischen Neuausrichtung begonnen haben, weitergehen“, erklärte Fritz und blickte voraus: „Ziel ist es, eine Mannschaft zusammenzustellen, die eine gute Mischung aus jungen, entwicklungsfähigen Spielern und erfahrenen Profis ist. Markus wird am kommenden Mittwoch seine neue Aufgabe starten.“

Vorgänger Jahns besitzt an der Weser zwar weiterhin „eine hohe Wertschätzung“ und habe in schweren Wochen bis zuletzt „mit großem Engagement und hoher Professionalität für Werder gearbeitet“, dennoch habe der Klub die Entscheidung getroffen, sich auf der Position des Kaderplaners neu aufzustellen.

Pilawa war nicht zuletzt beim BVB an gewichtigen Transfers beteiligt gewesen. So hatte er einen maßgeblichen Anteil an der Verpflichtung von Spielern wie Jadon Sancho, Jude Bellingham und Erling Haaland. Dennoch gab es bei seinem Abschied vernehmbare Misstöne.