FC Bayern: Auch Ulreich verlängert

Moritz Pleßmann 15.05.2026 • 18:33 Uhr Sven Ulreich bleibt beim FC Bayern - mindestens für ein weiteres Jahr. Der Rekordmeister macht die nächste Vertragsverlängerung eines Torhüters fix.

Der FC Bayern hat am Freitag gleich zwei wichtige Torhüter-Entscheidungen getroffen. Neben Kapitän Manuel Neuer hat auch Sven Ulreich seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

Der 37-Jährige, dritter Torwart hinter Neuer und Jonas Urbig, bleibt damit mindestens ein weiteres Jahr beim Rekordmeister. „Ich freue mich sehr: Ich fühle mich gut, habe weiterhin große Lust auf Fußball – und der FC Bayern ist mir einfach ans Herz gewachsen“, erklärte Ulreich nach Bekanntgabe seiner Verlängerung.

FC Bayern: Sven Ulreich verlängert ebenso wie Manuel Neuer

Mit Unterbrechung von einem Jahr beim Hamburger SV (2020/21) steht Ulreich seit 2015 bei den Bayern unter Vertrag. In dieser Zeit kam er insgesamt 104-mal zum Einsatz – insbesondere dann, wenn Neuer verletzungsbedingt ausfiel. Mit den Münchenern gewann er unter anderem zehnmal die Deutsche Meisterschaft.

„Wir haben eine tolle Mannschaft mit einem tollen Trainerteam, und nicht zuletzt innerhalb unseres Torwartteams macht es jeden Tag Spaß. Es ist schön, wie sich alles immer weiterentwickelt, und ich bin sicher, dass auch nächste Saison wieder alles drin ist“, ergänzte Ulreich.

„Dieses Torwart-Duo ist eines für die Geschichtsbücher“

„Wir freuen uns sehr, dass er und Sven Ulreich, die Verlässlichkeit in Person, eine weitere Saison bei uns bleiben. Dieses Torwart-Duo ist eines für die Geschichtsbücher“, wird Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen auf der Vereinswebsite zitiert.

Neuer und Ulreich sollen Urbig unterstützen, „die Zukunft des FC Bayern zu werden“, erklärte Sportvorstand Max Eberl. Der FC Bayern habe „bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um.“