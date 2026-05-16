FC Bayern: Drei Stars offiziell verabschiedet

Christopher Mallmann 16.05.2026 • 16:37 Uhr Beim FC Bayern werden am Samstag drei Spieler verabschiedet. Zu diesem Anlass werden Blumen und Bilder überreicht.

Beim FC Bayern sind am Samstagnachmittag drei Spieler offiziell verabschiedet worden. Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson wurden kurz vor Anpfiff des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln (JETZT im LIVETICKER) auf dem Rasen der Allianz Arena mit Blumen und einem eingerahmten Bild beschenkt.

Alle drei posierten zudem mit den Bayern-Verantwortlichen Max Eberl (Sportvorstand), Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender) und Christoph Freund (Sportdirektor), während das Münchner Publikum applaudierte.

Goretzka ist der Dienstälteste unter den drei Genannten. Seit 2018 spielte er beim deutschen Rekordmeister, gewann insgesamt 15 Titel. Der in diesem Sommer auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers wurde nicht verlängert.

Guerreiro hatte sich den Bayern 2023 angeschlossen. Das Arbeitspapier des Portugiesen endet ebenfalls am 30. Juni.