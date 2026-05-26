FC Bayern: Er wird zum X-Faktor im Kane-Poker

Stefan Kumberger 26.05.2026 • 23:55 Uhr Ein Jahr vor Vertragsende macht Harry Kane deutlich, dass er sich einen Verbleib beim FC Bayern sehr gut vorstellen kann – doch es gibt Hürden, die vor allem ein Münchner Boss überwinden soll.

Die Bayern rollen Harry Kane den roten Teppich aus! Klar ist: Der Rekordmeister will mit dem Engländer schnellstmöglich verlängern – am liebsten noch vor der Weltmeisterschaft.

In diesem Punkt bremste Kane aber am späten Samstagabend die Erwartungen. „Natürlich ist jetzt nicht die Zeit, zu sprechen. Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen – und am besten auch die Weltmeisterschaft. Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander“, sagte er auf SPORT1-Nachfrage.

Dass sich Kane Zeit lassen möchte, dürfte die bayerische Führungsriege nicht wirklich nervös machen. An der Säbener Straße weiß man, dass man gute bis sehr gute Chancen hat, den Superstürmer in München zu halten. Ein Kinderspiel wird es aber nicht. Kane ist sich seines Marktwerts bewusst und wurde von Klub-Patron Uli Hoeneß sogar zum „besten Transfer, den wir je gemacht haben“ erklärt.

Kanes Ausgangsposition ist exzellent

Große Worte, die Kane in die Karten spielen. Seine Ausgangsposition im Vertragspoker ist exzellent – das weiß er.

„An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe“, erklärte der 32-Jährige auf Nachfrage von SPORT1.

Klingt so, als würde es für die Münchner richtig knifflig werden. Denn Kane ist zwar ein Gentleman, aber einer der harten Sorte: „Ich bin ein offener, ehrlicher Typ. Ich werde ehrliche Diskussionen mit den Verantwortlichen führen.“

Kane-Poker: Dreesen behielt den Überblick

Hilfreich könnte hier CEO Jan-Christian Dreesen sein. Der Bayern-Boss gilt als der X-Faktor, wenn es darum geht, Kane und dessen Familie von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Schließlich war er es, der den Engländer im Sommer 2023 federführend nach München holte. Selbst als Ehrenpräsident Uli Hoeneß provokante Aussagen in Richtung Kanes damaligem Klub, Tottenham Hotspur, schickte, behielt Dreesen den Überblick und konnte die Wogen glätten.

SPORT1-Infos zufolge verfügt er auch weiterhin über das größte Vertrauen beim Spieler selbst sowie bei dessen Vater und Bruder. Beide kümmern sich um Kanes Karriereplanung und haben einen guten Draht zu Dreesen.

„Sein Berater ist sein Bruder und sein Papa hilft mit und wir haben einfach ein gutes Verhältnis“, erklärte Dreesen vor einer Woche auf SPORT1-Nachfrage nicht ohne Stolz in der Stimme. Es seien beste Voraussetzungen gelegt, um „hoffentlich auch über das Jahr 26/27 hinaus miteinander gute Sachen zu machen“.