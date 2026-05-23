FC Bayern: Eberl-Zukunft? Hoeneß nennt Zahlen

Felix Kunkel , Christopher Mallmann 23.05.2026 • 15:15 Uhr Uli Hoeneß äußert sich einmal mehr zur Zukunft von Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Der Ehrenpräsident macht klar, dass Zweifel bestehen.

Uli Hoeneß hat die Zukunft von Bayern-Sportvorstand Max Eberl offengelassen – und dessen weiteres Wirken bei den Münchnern in Zweifel gezogen.

Der Ehrenpräsident der Münchner sprach im Spiegel-Spitzengespräch von einer Tendenz „60 zu 40 für eine Verlängerung“, ergänzte jedoch: „Da sind noch Zweifel.“

Eberls Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft 2027 aus. Der 52-Jährige hatte sich zuletzt positiv über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit geäußert. „Wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, länger bei Bayern zu bleiben“, erklärte er.

Hoeneß: Eberl-Zukunft wird im August entschieden

Hoeneß sagte nun, dass er nicht konkreter auf die Zukunft von Eberl eingehen wolle. „Ich möchte jetzt nicht in Details gehen, das überlasse ich dann unserer Diskussion im Aufsichtsrat“, betonte der 74-Jährige.

Schon Anfang September 2025 hatte Hoeneß keinen Hehl aus seinen Kritikpunkten gemacht und einige davon im SPORT1-Doppelpass enthüllt.

In der für August angesetzten Aufsichtsratssitzung müsse entschieden werden, „ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll“, sagte Hoeneß nun.

Hoeneß lobt Eberl

Ohnehin könne eine mögliche Verlängerung frühestens ab dem 1. Juli verhandelt werden, erläuterte Hoeneß, „weil Vorstände erst ein Jahr vorher verhandelt beziehungsweise verlängern können“.