Hoeneß: Dann wird Eberls Zukunft entschieden

Felix Kunkel 17.02.2026 • 16:53 Uhr Der Vertrag von Max Eberl beim FC Bayern läuft bis 2027. Nun spricht Ehrenpräsident Uli Hoeneß über eine mögliche Zukunftsentscheidung.

Bayern-Patron Uli Hoeneß hat sich zu einer möglichen Verlängerung mit Sportvorstand Max Eberl, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, geäußert.

Der Ehrenpräsident der Münchner verdeutlichte im Gespräch mit der Bild, dass es vorerst keine Zukunftsentscheidung geben kann. „Im Aktienrecht ist geregelt, dass wir vor dem 1. Juli – also ein Jahr vor Vertragsende – nicht darüber entscheiden dürfen. Wir werden im Juli oder August, nach Ende der Transferperiode, darüber entscheiden“, erläuterte Hoeneß.

Eberl sei nicht die einzige Personalie, bei der diese Vorgehensweise Anwendung finde, fuhr der 74-Jährige fort: „Gleiches gilt im Übrigen auch für Jan Dreesen (Vorstandsvorsitzender, Anm. d. Red.), dessen Vertrag ebenfalls am 30. Juni 2027 ausläuft.“

Hoeneß über Eberl: „Haben ein sehr gutes, offenes Verhältnis“

Eberl ist seit März 2024 als Sportvorstand des FC Bayern tätig. Anfänglich hatte der 52-Jährige für seine Arbeitsweise und einige Entscheidungen auch Kritik geerntet, zuletzt zeichnete sich jedoch ein positiver Trend ab.

Nachdem Hoeneß Eberl im vergangenen Jahr im SPORT1 Doppelpass noch eine gewisse „Empfindlichkeit“ attestiert hatte, meinte der frühere Bayern-Manager nun: „Wir haben ein sehr gutes, offenes Verhältnis. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch etwas Kritisches sagen kann.“