Kane gewinnt Goldenen Schuh

Felix Kunkel 25.05.2026 • 10:06 Uhr Als Tormaschine des FC Bayern sichert sich Harry Kane die nächste Auszeichnung. Zum zweiten Mal triumphiert er vor seinen europäischen Kollegen und schnappt sich den Goldenen Schuh.

Harry Kane hat sich die nächste prestigeträchtige Auszeichnung gesichert: Der Torjäger des FC Bayern gewann nach der Saison 2023/24 zum zweiten Mal den Goldenen Schuh.

Mit 36 Treffern war der Engländer in dieser Spielzeit nicht nur Torschützenkönig der Bundesliga, sondern auch Europas erfolgreichster Torjäger der Saison. Seine 36 Tore brachten ihm aufgrund des Wertungssystems insgesamt 72 Punkte ein.

Auf Platz zwei steht Erling Haaland von Manchester City mit 27 Toren (54 Punkten). Der Norweger hatte den Goldenen Schuh in der Saison 2022/23 gewonnen.

Goldener Schuh: Mbappé auf Rang drei – Undav in den Top Ten

Den dritten Rang belegt Kylian Mbappé von Real Madrid. Der Franzose, der in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen sorgte, erzielte in der spanischen Liga 25 Tore (50 Punkte).

Aus der Bundesliga schaffte es außerdem Deniz Undav in die Top Ten. Der Angreifer des VfB Stuttgart war vor dem gegnerischen Tor 19-mal erfolgreich (38 Punkte).

Im Vorjahr hatte sich Mbappé die Auszeichnung mit 31 Toren vor Viktor Gyökeres gesichert. Letztgenannter schoss für Lissabon zwar 39 Tore, landete wegen des Faktors 1,5, der für Portugal gilt, aber nur auf Rang zwei.