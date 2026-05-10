FC Bayern: Kompany mit Verständnis für Wolfsburgs Elfer-Wirbel

SID 10.05.2026 • 06:29 Uhr Bayern-Coach Vincent Kompany zeigt Verständnis für die listige Taktik des VfL Wolfsburg. Jeanuel Belocian hatte den Elfmeterpunkt bearbeitet, ehe Harry Kane seinen Strafstoß verschoss.

Als Fußball-Deutschland über den Elfmeter-Trick des VfL Wolfsburg diskutierte, äußerte Vincent Kompany Verständnis für die listige Taktik. „Was erwarten Sie, was die machen? Einfach klatschen, wenn wir ein Tor machen, und sagen: Das war gut gespielt? Klar muss man das anschauen, und vielleicht kann man da etwas sagen oder machen. Aber was sollen die Spieler von Wolfsburg machen? Einfach absteigen, ohne alles zu versuchen? Das geht nicht“, sagte der Trainer von Bayern München bei Sky.

Was war passiert? Wie TV-Bilder zeigten, bearbeitete Wolfsburgs Verteidiger Jeanuel Belocian in der ersten Halbzeit des Bundesliga-Duells (0:1) den Elfmeterpunkt, bevor Bayerns Torjäger Harry Kane beim folgenden Strafstoß leicht wegrutschte und rechts neben das Tor schoss (36.). Es war der erste Elfmeter überhaupt, den der Engländer in der Bundesliga vergab. „Das sind natürlich dreckige Spielchen, die man vielleicht auch anwenden muss, wenn man da unten drinsteht“, sagte Wolfsburgs Patrick Wimmer.

FC Bayern: Bischof kritisiert Elfer-Aktion

Bayerns Tom Bischof kritisierte die Aktion. „Ich weiß, dass Wolfsburg darum kämpft, in der Bundesliga zu bleiben. Trotzdem finde ich es eine unnötige Aktion. Fairplay macht man trotzdem, auch wenn es um viel geht“, sagte der Defensivspieler. Sein Coach nahm derweil seine Profis in die Pflicht, den Punkt zu schützen. „Wenn es am Mittwoch gegen Paris gewesen wäre, hätten wir schon zwei, drei Leute an diesem Elfmeterpunkt gehabt. Das ist leider das kleine Detail, das in so einem Spiel den Unterschied machen kann. Du darfst nie etwas herschenken“, sagte Kompany.

Nach dem vergebenen Elfmeter sicherte Michael Olise (56.) dem Meister mit einem Traumtor den Sieg – und sorgte so für das erhoffte Erfolgserlebnis nach dem Aus im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain.