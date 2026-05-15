FC Bayern: Max Eberl schmunzelt über wilden Bericht

Maximilian Lotz 15.05.2026 • 10:50 Uhr Max Eberl soll einem Bericht aus Saudi-Arabien zufolge Gespräche mit Al-Ittihad geführt haben. Nun reagiert der Sportvorstand des FC Bayern München darauf.

Max Eberl hat die Spekulationen aus Saudi-Arabien mit einem milden Lächeln quittiert. „Ich habe überlegt, ob ich im Spaß antworte, aber ich weiß nicht, ob das jeder richtig versteht“, antwortete der Sportvorstand des FC Bayern auf der PK vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf die Frage, ob er Gespräche mit Al-Ittihad geführt habe.

„Ich wollte eigentlich sagen: Ja, ich war in Saudi-Arabien – mit der deutschen U18-Nationalmannschaft. Das ist meine Erfahrung, die ich in Saudi-Arabien gemacht habe. Alles andere ist nicht von dieser Welt“, betonte Eberl.

FC Bayern: Eberl dementiert Bericht aus Saudi-Arabien

Es werde viel über ihn geschrieben, ergänzte der 52-Jährige und dementierte die Gerüchte mit einem klaren „Nein“.

Zuvor hatte die saudische Sportzeitung Arriyadiyah berichtet, der saudi-arabische Erstligist Al-Ittihad habe Kontakt zu Eberl aufgenommen und Gespräche mit ihm geführt. Erörtert wurde demnach die Möglichkeit, ihn mit der Leitung des sportlichen Projekts des Vereins zu betrauen. Es soll jedoch zu keiner Einigung gekommen sein.