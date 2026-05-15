FC Bayern adelt Neuer! "Einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte"

SID 15.05.2026 • 17:14 Uhr Der 40 Jahre alte Torhüter und Kapitän des deutschen Rekordmeister unterschreibt zunächst für eine weitere Saison.

Manuel Neuer bleibt ein weiteres Jahr die Nummer eins des FC Bayern. Wie die Münchner am Freitag bekanntgaben, verlängert der 40 Jahre alte Torhüter seinen auslaufenden Vertrag zunächst um eine Saison bis zum Sommer 2027.

„Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr“, sagte Neuer. Der Routinier wird damit auch weiter Kapitän des deutschen Rekordmeisters bleiben. SPORT1 fasst die Stimmen zur Verlängerung zusammen.

Herbert Hainer, Präsident: „Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte – und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist. Wir sind stolz, wie er diesen Verein seit über einem Jahrzehnt prägt. Weiter so!“

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender: „Manuel Neuer war einer der besten Transfers unserer Vereinsgeschichte. Fast 600 Spiele für den FC Bayern, jetzt gehen wir gemeinsam in die 16. Saison – das sagt schon beinahe alles über seine außergewöhnliche Bedeutung. Manuel hat die Grenzen des Torwartspiels verschoben, und er wächst auch mit 40 Jahren noch über sich hinaus. Über diesen Torwart, diesen Kapitän und diese Persönlichkeit wird man noch in vielen Jahren sprechen. Wir freuen uns sehr, dass er und Sven Ulreich, die Verlässlichkeit in Person, eine weitere Saison bei uns bleiben. Dieses Torwart-Duo ist eines für die Geschichtsbücher.“

Max Eberl, Sportvorstand: „Wir haben bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um: Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt. Manuel und Sven werden Jonas weiter auf seinem Weg unterstützen, die Zukunft des FC Bayern zu werden. Wir freuen uns sehr auf eine neue Saison in dieser perfekten Konstellation.“

Christoph Freund, Sportdirektor: „Der FC Bayern ist im Torhüter-Bereich für die Zukunft bestens aufgestellt: Manuel Neuer und Sven Ulreich verfügen über eine Erfahrung, von der andere nur träumen – und Jonas Urbig profitiert davon im täglichen Zusammenspiel. Alle drei sind super Charaktere, die zusammen ein einzigartiges Team ergeben, wie man es in dieser Konstellation in keinem anderen europäischen Verein findet.“