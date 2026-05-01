Update zu Davies: "Es kam die Entscheidung, das Risiko nicht weiter einzugehen"

Alphonso Davies kehrt wohl schnell ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurück. Ob der leicht angeschlagene Verteidiger beim Spiel gegen 1. FC Heidenheim am Samstag (15. 30 Uhr im LIVETICKER) zum Kader gehört, ließ Trainer Vincent Kompany allerdings offen.
Kompany gibt Davies-Update
Davies musste zuletzt im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain zur Halbzeit vorzeitig ausgewechselt werden und trainierte anschließend nur individuell.
FC Bayern: Auswechslung war „richtige Entscheidung“
„Davies trainiert heute normalerweise wieder mit der Mannschaft. Er hat im Spiel gegen PSG ein bisschen was gespürt und dann kam in der Halbzeit die Entscheidung, dieses Risiko nicht weiterzumachen“, erklärte Kompany.
Der Bayern-Coach selbst war während der Partie nicht auf der Bank, stellte die Entscheidung im Nachhinein aber als richtig dar. „Ich war nicht dabei, daher war es für mich etwas schwierig. Aber es war die richtige Entscheidung, kein Risiko einzugehen“, sagte der Belgier.
„Er wurde untersucht, und die Ergebnisse sind positiv. Er sollte also heute trainieren können, und dann werden wir weitersehen“, fuhr Kompany fort.
Während die Mannschaft am Donnerstag in die Vorbereitung auf das Heidenheim-Spiel eingestiegen ist, arbeitete Davies zunächst noch individuell. Der 25-Jährige absolvierte eine rund 40‑minütige Einheit. Auch Talent Lennart Karl trainierte individuell. Ob Davies am Samstag tatsächlich zum Kader gehören wird, ließ Kompany offen.