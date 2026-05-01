Update zu Davies: "Es kam die Entscheidung, das Risiko nicht weiter einzugehen"

SPORT1 01.05.2026 • 11:43 Uhr Bayerns Trainer Vincent Kompany gibt vor dem Heidenheim-Spiel ein Update zur Situation von Alphonso Davies - und erklärt, warum es gegen PSG zu einer Auswechslung kam.

Alphonso Davies kehrt wohl schnell ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurück. Ob der leicht angeschlagene Verteidiger beim Spiel gegen 1. FC Heidenheim am Samstag (15. 30 Uhr im LIVETICKER) zum Kader gehört, ließ Trainer Vincent Kompany allerdings offen.

Davies musste zuletzt im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain zur Halbzeit vorzeitig ausgewechselt werden und trainierte anschließend nur individuell.

FC Bayern: Auswechslung war „richtige Entscheidung“

„Davies trainiert heute normalerweise wieder mit der Mannschaft. Er hat im Spiel gegen PSG ein bisschen was gespürt und dann kam in der Halbzeit die Entscheidung, dieses Risiko nicht weiterzumachen“, erklärte Kompany.

Der Bayern-Coach selbst war während der Partie nicht auf der Bank, stellte die Entscheidung im Nachhinein aber als richtig dar. „Ich war nicht dabei, daher war es für mich etwas schwierig. Aber es war die richtige Entscheidung, kein Risiko einzugehen“, sagte der Belgier.

„Er wurde untersucht, und die Ergebnisse sind positiv. Er sollte also heute trainieren können, und dann werden wir weitersehen“, fuhr Kompany fort.