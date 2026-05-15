FC Bayern: "Was wir geleistet haben, ist sehr besonders"

SID 15.05.2026 • 10:56 Uhr Max Eberl und Vincent Kompany blicken schon vor dem Pokalfinale zufrieden auf die Saison des FC Bayern. Ein Ziel bleibt allerdings noch.

Noch hat der FC Bayern ein großes Ziel – doch schon vor dem Saisonabschluss haben Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany ein positives Fazit gezogen. „Wir sind noch nicht am Ende. Wir können noch das Double holen. Aber was wir in der Saison schon geleistet haben, das ist schon sehr besonders“, betonte Eberl vor dem Bundesligaabschluss am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den 1. FC Köln.

Man habe beim Rekordmeister „immer von einem Weg gesprochen. Wir haben die letzte Saison genommen, als wir ausgeschieden sind, damals in der Champions League und im Pokal. Wir haben Stabilität gefunden. Wir haben uns über die Klub-WM entwickelt zu dieser Mannschaft. Wir haben den Campus involviert. Wir haben in der Kaderentwicklung Schritte gemacht – und da steckt noch Potenzial drin“ ergänzte Eberl.

FC Bayern kann noch Pokalsieger werden

Zudem habe der FC Bayern, der am 23. Mai gegen den VfB Stuttgart im Pokalfinale steht, in Kompany einen Trainer, so der Münchner Sportvorstand weiter, „der eben selbst Spieler wie Harry Kane und Luis Díaz entwickelt neben den Jungen, die noch Entwicklungspotenzial haben. Wir sind sehr glücklich und auch stolz über das, was wir bisher geleistet haben in der Saison.“

Auch Kompany zeigte sich zufrieden, auch wenn sein Team im Halbfinale der Champions League an Titelverteidiger Paris Saint-Germain gescheitert war. „Wir haben natürlich noch dieses ganz wichtige Pokalfinale, aber wir haben in dieser Saison viele Erfolgserlebnisse gehabt – und es haben sich viele Spieler entwickelt, die uns noch was extra gegeben haben.“