FC Bayern: Wichtige Aktion vor Bundesliga-Spiel

Philipp Schmidt 02.05.2026 • 14:01 Uhr Vor dem Spiel des FC Bayern gegen Heidenheim findet vor der Allianz Arena eine besondere Aktion statt. Der Hintergrund ist ein Schicksalsschlag bei einem gegnerischen Spieler.

„Manches im Leben ist definitiv noch wichtiger als Fußball“: Vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) ruft der FC Bayern zu einer Registrierungsaktion für mögliche Stammzellenspender auf.

Die Maßnahme, die der FCB gemeinsam mit der aktiven Fanszene und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) veranstaltet, hat einen traurigen Hintergrund: Bei Cinja, der Freundin von Heidenheim-Profi Eren Dinkci, wurde im Januar Blutkrebs diagnostiziert. Im April ging das Paar mit der Schock-Botschaft an die Öffentlichkeit.

„Wenn man Leben retten kann, sollte man nicht zögern. Die FC Bayern-Familie ist so riesig – jeder Einzelne, jede Einzelne kann hier Großartiges leisten. Der Verein hat sich schon mehrfach mit der DKMS im Einsatz gegen Blutkrebs engagiert. Es ist sehr unkompliziert, sich registrieren zu lassen, auch Spielerinnen und Spieler sind bereits in der Datei verzeichnet – wir hoffen auf eine starke Teilnahme der Fans bei diesem wichtigen Thema“, wird Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Mitteilung zitiert.

Neuer mit Appell: „Jeder Einzelne kann Leben retten“

Vor dem Anpfiff der Partie besteht zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr die Möglichkeit, sich bei drei Anlaufstellen der DKMS auf der Esplanade vor der Allianz Arena in eine Datenbank aufnehmen zu lassen. Eine vierte Option besteht vor der Welcome Zone West am VIP-Eingang des Stadions. „Jeder Einzelne kann hier Leben retten“, sagt Kapitän Manuel Neuer, der in einem Video gemeinsam mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Konrad Laimer zur Registrierung aufruft. „Es ist beeindruckend, wie viel man mit so wenig Aufwand erreichen kann“, sagt Kimmich.

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