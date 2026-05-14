FC-Coach Wagner zu seiner Zukunft: „Noch nichts gehört“

SID 14.05.2026 • 14:19 Uhr Nach der erfüllten Mission Klassenerhalt hofft der Trainer darauf, in Köln zur Dauerlösung zu werden.

Nach der erfüllten Mission Klassenerhalt hofft René Wagner weiter auf seine Beförderung zur Dauerlösung beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, ein entsprechendes Gespräch mit Sportchef Thomas Kessler habe es aber bislang nicht gegeben. „Aktuell habe ich noch nichts gehört“, sagte der Interimstrainer vor dem Saison-Abschluss beim deutschen Meister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der 37-Jährige merkte aber an: „Wir haben die Aufgaben erfüllt, die wir bekommen haben.“

Er wolle „ruhig bleiben, weil ich es einfach nicht beeinflussen kann“, erklärte Wagner. Nach der Entlassung von Lukas Kwasniok hat er mit dem Aufsteiger in sechs Spielen sechs Punkte geholt. Dies reichte zum vorzeitigen Ligaverbleib, das 1:3 am vergangenen Sonntag gegen das vorherige Schlusslicht 1. FC Heidenheim hallt aber nach, Kessler bewertete die Leistung als „ernüchternd“.

Auch Wagner hatte sich mehr versprochen, er wollte der Mannschaft am Donnerstag aber „weder Willen noch Charakter absprechen“. Gefehlt habe vielmehr „der absolute Fokus in gewissen Situationen“.

Beim FC Bayern, den er eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart in Bestbesetzung erwartet, will Wagner mit seinen Spielern „mit voller Energie“ antreten: „Es ist eine Riesenchance, sich auf dem allerhöchsten Niveau mit den besten Spielern in Deutschland, vielleicht europaweit, zu messen.“