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Bayern-Sieg lässt Würfel im Abstiegskampf fallen

Klassenerhalt! Zwei Teams gerettet

Der 1. FC Köln und Werder Bremen profitieren vom Auswärtssieg des FC Bayern beim VfL Wolfsburg. Beide Traditionsklubs haben die Klassenerhalt sicher.
Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler gewährt Einblicke in seine Planungen auf der Trainerposition. So stehen die Chancen für Interimscoach René Wagner.
Johannes Vehren
Der 1. FC Köln und Werder Bremen profitieren vom Auswärtssieg des FC Bayern beim VfL Wolfsburg. Beide Traditionsklubs haben die Klassenerhalt sicher.

Aufatmen bei Werder Bremen und dem 1. FC Köln! Durch die Niederlagen des FC St. Pauli bei RB Leipzig am Nachmittag sowie des VfL Wolfsburg am Abend gegen den FC Bayern haben beide Traditionsklubs den Klassenerhalt sicher.

Werder und auch Köln haben 32 Punkte auf dem Konto und jeweils sechs Zähler mehr als ihre Kontrahenten auf den Rängen 16 und 17.

Die Kölner hätten die Rettung am Sonntag während ihres Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim auch noch aus eigener Kraft schaffen können, nun ist das nicht mehr nötig. Bremen verlor bereits am Samstagnachmittag sein vorletztes Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim knapp mit 0:1.

Zündet Heidenheim den Abstiegskampf noch mehr an?

Damit steht auch fest, dass es für St. Pauli und den Wolfsburgern am letzten Spieltag nur noch um den Relegationsplatz geht. Beide Teams sind derzeit punktgleich, doch die Wölfe haben die bessere Tordifferenz (-26), wodurch sie in der Tabelle vor den Kiezkickern (-29) stehen. Am kommenden Samstag kommt es dann am Hamburger Millerntor zum direkten Showdown.

Die Heidenheimer könnten die Tabellensituation am Sonntag noch weiter verschärfen, denn mit einem Sieg in Köln hätten sie ebenfalls 26 Zähler. Damit würden die drei letzten Teams erstmals in der Bundesliga-Geschichte erstmals punktgleich in den 34. Spieltag gehen. Der 1. FCH trifft in der kommenden Woche vor heimischer Kulisse auf den 1. FSV Mainz 05.

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