Bayern-Sieg lässt Würfel im Abstiegskampf fallen

Johannes Vehren 09.05.2026 • 20:26 Uhr Der 1. FC Köln und Werder Bremen profitieren vom Auswärtssieg des FC Bayern beim VfL Wolfsburg. Beide Traditionsklubs haben die Klassenerhalt sicher.

Aufatmen bei Werder Bremen und dem 1. FC Köln! Durch die Niederlagen des FC St. Pauli bei RB Leipzig am Nachmittag sowie des VfL Wolfsburg am Abend gegen den FC Bayern haben beide Traditionsklubs den Klassenerhalt sicher.

Werder und auch Köln haben 32 Punkte auf dem Konto und jeweils sechs Zähler mehr als ihre Kontrahenten auf den Rängen 16 und 17.

Die Kölner hätten die Rettung am Sonntag während ihres Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim auch noch aus eigener Kraft schaffen können, nun ist das nicht mehr nötig. Bremen verlor bereits am Samstagnachmittag sein vorletztes Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim knapp mit 0:1.

Zündet Heidenheim den Abstiegskampf noch mehr an?

Damit steht auch fest, dass es für St. Pauli und den Wolfsburgern am letzten Spieltag nur noch um den Relegationsplatz geht. Beide Teams sind derzeit punktgleich, doch die Wölfe haben die bessere Tordifferenz (-26), wodurch sie in der Tabelle vor den Kiezkickern (-29) stehen. Am kommenden Samstag kommt es dann am Hamburger Millerntor zum direkten Showdown.