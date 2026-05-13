Gespräche laufen! BVB bastelt an spektakulärem Deal mit Real-Juwel

Julius Schamburg , Lars Hinzberg 13.05.2026 • 23:36 Uhr Gonzalo García steht auf der Liste des BVB ganz weit oben. Es gibt sogar bereits erste Gespräche - und diverse Szenarien, wie ein Deal mit Real Madrid aussehen könnte.

Borussia Dortmund intensiviert die Bemühungen um Gonzalo García. Nach Informationen von SPORT1 hat BVB-Sportdirektor Ole Book den Angreifer von Real Madrid zum Wunschtransfer ausgerufen.

Und: Erste vielversprechende Gespräche zwischen den Schwarz-Gelben und der Spielerseite sind bereits angelaufen. Zwischen den Vereinen gibt es allerdings noch keinen Kontakt – ein Angebot wurde bisher nicht abgegeben.

Der 22-jährige García steht noch bis 20230 bei den Königlichen unter Vertrag und könnte den BVB unter Umständen teuer zu stehen kommen.

So könnte ein García-Deal für den BVB klappen

Denn für eine feste Verpflichtung würde Real wohl eine Ablöse von mindestens 60 bis 65 Millionen Euro aufrufen – ein für den BVB aus finanzieller Sicht nahezu undenkbares Szenario.

Allerdings sind die Madrilenen auch zu einer Leihe oder aber zu einem Wechsel mit eingebauter Rückkaufklausel bereit. Der Preis könnte so auf etwa 20 Millionen Euro gedrückt werden. Die Rückkaufklausel könnte dann bei einer Höhe von 35 Millionen Euro liegen.

Auch denkbar: Real wird eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf zugesichert. Im Raum steht hier, dass der spanische Hauptstadt-Klub die Hälfte einer Ablöse zugestanden werden könnte.

Der in Madrid geborene García spielt seit seiner Jugend für die Blancos. Hauptsächlich kommt der 1,82 Meter große Offensivmann durchs Zentrum, ist aber auch flexibel auf den Außen einsetzbar.

Alle Augen auf Book

Nach der Verpflichtung von Joane Gadou für knapp 20 Millionen Euro könnte es der zweite große Transfer von Ole Book werden. Der 40-Jährige kam im März als Sportdirektor von der SV Elversberg und hat in der kommenden Transferperiode direkt eine große Aufgabe vor der Brust.

Neben den Verabschiedungen von Niklas Süle und Julian Brandt steht weiterhin ein Abgang von Serhou Guirassy im Raum. Spätestens mit einem Wechsel des Nationalstürmers aus Guinea bestünde akuter Handlungsbedarf in der BVB-Offensive.