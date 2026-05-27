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Gladbach-Entscheidung bei Polanski gefallen

Entscheidung bei Polanski gefallen

Eugen Polanski sitzt seit November 2025 auf der Trainerbank bei Borussia Mönchengladbach. Nun stellen die Fohlen die Weichen für die Zukunft.
Nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim FC Augsburg hadert Gladbach-Coach Eugen Polanski mit der Leistung seiner Mannschaft und zeigt sich sichtlich enttäuscht.
Manfred Sedlbauer, Benjamin Zügner
Eugen Polanski sitzt seit November 2025 auf der Trainerbank bei Borussia Mönchengladbach. Nun stellen die Fohlen die Weichen für die Zukunft.

Borussia Mönchengladbach hat seine Trainerentscheidung getroffen und die Weichen für die Zukunft gestellt: Eugen Polanski wird die Fohlen auch in der kommenden Saison hauptverantwortlich betreuen!

Das verkündete der Bundesliga-Klub am Mittwochabend. Nach SPORT1-Informationen soll es jedoch noch Änderungen im Trainerteam geben, der Staff wird in der Breite neu aufgestellt.

Eine ausgiebige Saisonanalyse der Klub-Verantwortlichen führte zu dem Ergebnis, dass kleine Änderungen im Team die sportliche Situation verbessern sollen. Die Fohlen hatten die abgelaufene Saison im deutschen Oberhaus auf dem zwölften Platz abgeschlossen.

Polanski übernahm nach drei Spieltagen

Nach SPORT1-Informationen ist man zu dem Schluss gekommen, Polanski eine komplette Sommer-Vorbereitung zu gewähren, um die Mannschaft zu formen und neu auszurichten. Das Vertrauen ist demnach ungebrochen, man traut Polanski den Aufschwung zu.

Weil der Ex-Spieler die Mannschaft im September 2025 nach dem dritten Spieltag und damit mitten in der laufenden Saison übernommen hatte, musste er seine Philosophie im laufenden Spielbetrieb implementieren.

Zuvor war Gerardo Seoane von seinen Trainer-Aufgaben entbunden worden. Zunächst war Polanski als Interimstrainer installiert worden, im Saisonverlauf wurde er dann auch offiziell Cheftrainer. Diese Position wird er nun auch weiter ausüben.

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