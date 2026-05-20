FC Bayern: Hainer schließt Olise-Wechsel aus

Jakob Lüers 20.05.2026 • 12:15 Uhr Michael Olise hat sich beim FC Bayern zu einem der weltbesten Flügelspieler entwickelt und international Interesse geweckt. Nun hat Klubpräsident Herbert Hainer unmissverständlich klargemacht, dass die Zukunft des Franzosen in München liegt.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat ausdrücklich klargemacht, dass die Zukunft von Michael Olise beim deutschen Rekordmeister in München liegt, und somit einen möglichen Wechsel ausgeschlossen.

„Ich sehe keinen Grund, warum er sich anderweitig umschauen sollte“, erklärte der 71-Jährige im Interview mit Sport Bild. Olise habe beim FC Bayern die Möglichkeit, jedes Jahr Titel zu gewinnen und dabei in einer der besten Offensivreihen der Welt zu spielen – das komme ihm zugute, meinte Hainer. In München habe Olise sich seit seinem Wechsel im Sommer 2024 „super entwickelt“, befand er weiter.

FC Bayern: Olise gilt als unverkäuflich

An der Säbener Straße dürfte man in Anbetracht der sportlichen Wichtigkeit des 24-Jährigen selbstredend kein Interesse an einem Abgang haben, ungeachtet einer möglichen Ablösesumme, die sicher weit über 100 Millionen Euro liegen würde. Olises Vertrag in München läuft noch bis 2029, er gilt im Klub als unverkäuflich.

Zuletzt hatte bereits Sportvorstand Max Eberl unmissverständlich klargemacht, den Flügelstürmer langfristig im Verein halten zu wollen. „Michael fühlt sich super wohl. Man sieht ja, wie diese Mannschaft funktioniert, wie die Mannschaft erfolgreich sein kann. Und wenn wir so Fußball spielen, gibt es keine Chance für irgendwas anderes“, ließ Eberl Mitte April verlauten.

In dieser Saison kommt Olise wettbewerbsübergreifend in 51 Spielen auf 22 Tore und 30 Vorlagen – nach dem letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln wurde der Franzose zudem als Spieler der Saison ausgezeichnet.