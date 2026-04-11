FC Bayern: Max Eberl schlägt die Tür bei Michael Olise zu

Julius Schamburg 11.04.2026 • 09:16 Uhr Um Michael Olise ranken sich wilde Gerüchte. Sogar von 200 Millionen Euro ist die Rede. Sportvorstand Max Eberl bezieht Stellung und wird überaus deutlich.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, hat einen möglichen Wechsel von Überflieger Michael Olise ausgeschlossen und erneut klargemacht, dass die Münchner langfristig mit dem Franzosen planen.

„Nein. Relativ einfach, nein. Wir haben ein Langzeitprojekt“, wurde Eberl im Sky-Interview, was einen möglichen Olise-Abgang im Sommer angeht, deutlich.

Eberl: „Keine Chance für irgendwas anderes“

„Michael fühlt sich super wohl. Man sieht ja, wie diese Mannschaft funktioniert, wie die Mannschaft erfolgreich sein kann. Und wenn wir so Fußball spielen, gibt es keine Chance für irgendwas anderes“, fuhr Eberl fort.

Olise wird immer wieder mit Real Madrid und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht und sogar eine irrwitzige Ablöse spukte schon durch die Medien: Von 200 Millionen Euro war die Rede.

FC Bayern: Olise besitzt Vertrag bis 2029

Doch in München ist von einem Abschied des 24-Jährigen nach wie vor keine Rede. Fakt ist: Sein Vertrag läuft noch bis 2029, er besitzt keine Ausstiegsklausel und die Bayern haben ihrem Star bereits das Label „unverkäuflich“ verpasst, was Eberl nun ausdrücklich bestätigte.