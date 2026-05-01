Ilzer heiß: Im Cadillac Richtung Königsklasse

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist heiß auf die Königsklasse. „Jetzt geht es final um die Preise“, sagte der Österreicher vor dem richtungweisenden baden-württembergischen Duell um die Teilnahme an der Champions League am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem VfB Stuttgart: „Es geht noch um richtig was. Wir haben uns gezielt auf dieses Spiel vorbereitet.“

„Wir wissen, dass wir Gewinner sind. Wir haben den von vielen prognostizierten Abstiegskampf vermieden. Wir haben den Einstieg ins internationale Geschäft gewonnen“ sagt Ilzer, der auf die gesperrten Grischa Prömel und Robin Hranac verzichten muss – bevor er wie so oft eine Metapher zu Hilfe nahm: „Wir sitzen im Cockpit eines Cadillac. Vor uns liegt eine kurvenreiche Straße. Am Horizont ist ein schöner Berg mit Champions-League-Aura zu erkennen. Auf dem Handy kommen Nachrichten von Haaland und Mbappe rein. Aber wenn wir auf das Handy schauen, besteht die Gefahr, einen Unfall zu bauen. Deshalb schauen wir auf die Straße.“