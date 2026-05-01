Fünfter Champions-League-Platz: Dämpfer für die Bundesliga

SID 01.05.2026 • 06:04 Uhr Die Niederlagen des FC Bayern und des SC Freiburg tun der Bundesliga weh.

Die Bundesliga hat im Kampf um den fünften Champions-League-Platz in der kommenden Saison einen Dämpfer erlitten. Durch die Niederlage des SC Freiburg im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Braga (1:2) und den parallelen Sieg von Rayo Vallecano in der Conference League gegen Racing Straßburg (1:0) wuchs der Vorsprung von Spanien im engen Rennen mit Deutschland auf 0,567 Punkte. Vor der Europapokal-Woche hatte der Rückstand der Bundesliga in der Jahreswertung der UEFA nur 0,192 Punkte betragen.

Spanien liegt damit mit einem Wert von 21,781 Punkten weiter auf Rang zwei, Deutschland (21,214) dahinter auf Platz drei. Die beiden besten Verbände jeder Spielzeit erhalten einen zusätzlichen Startplatz für die Königsklasse. England hat einen fünften Startplatz schon sicher. Im Idealfall könnte sich die Bundesliga sogar über sechs Champions-League Teilnehmer freuen – nämlich dann, wenn Freiburg die Europa League gewinnt.