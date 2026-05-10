Köln-Profi aus Kader geschmissen

Johannes Vehren 10.05.2026 • 17:26 Uhr Jahmai Simpson-Pusey wird vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim kurzfristig aus dem Kader des 1. FC Köln gestrichen. Trainer René Wagner greift aus disziplinarischen Gründen hart durch und erklärt sich vor dem Anpfiff.

Überraschung beim 1. FC Köln! Kurz vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Heidenheim wurde Stamm-Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey aus dem Kader gestrichen. Der 20-Jährige kam am Sonntagmorgen zu spät zum Anschwitzen.

„Wir haben die ganze Woche darüber gesprochen, dass das Spiel wichtig für uns ist, und dann müssen wir Haltung zeigen“, erklärte Kölns Trainer René Wagner bei DAZN und fügte hinzu: „Wenn ein Spieler morgens zu spät ist, muss es Konsequenzen geben und es muss die Mannschaft zu spüren bekommen.“

Köln-Trainer bekommt Zuspruch für harte Entscheidung

Wagner betonte, dass es wichtig gewesen sei, konsequent durchzugreifen. Für die Entscheidung wurde der Coach, dessen Zukunft noch nicht geklärt ist, von DAZN-Experte Sebastian Kneißl gelobt.

„Für mich ist das die richtige Maßnahme und es geht auch darum, dass René Wagner nochmal ein Profil schafft, dass er der Mannschaft auch zeigt, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist“, sagte der Ex-Profi.

„Ein Zuspätkommen musst du bestrafen“

Kneißl meinte zwar, dass es für die Kölner um nichts mehr gehe, da seit gestern Abend der Klassenerhalt feststeht, aber verwies zugleich darauf, dass es die richtige Entscheidung sei: „Ein Zuspätkommen musst du bestrafen.“