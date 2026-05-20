Königsdörffer wechselt vom HSV nach Mainz

SID 20.05.2026 • 16:39 Uhr Ransford Königsdörffer wechselt zum FSV Mainz 05. Der ghanaische Nationalspieler verlässt den Hamburger SV nach vier Jahren.

Stürmer Ransford Königsdörffer verlässt nach vier Jahren den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und wechselt zum FSV Mainz 05. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Der ghanaische Nationalspieler hatte in der abgelaufenen Saison fünf Tore für den Aufsteiger erzielt.

Königsdörffer stand bereits im vergangenen Sommer vor einem Wechsel, fiel beim französischen Erstligisten OGC Nizza aber durch den Medizincheck. Nun kehrt der 24-Jährige dem HSV doch den Rücken.

Bundesliga: HSV wollte Königsdörffer halten

„Wir hätten gern mit ihm verlängert, aber er hat sich bewusst für eine neue Herausforderung entschieden – das gilt es zu akzeptieren“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.