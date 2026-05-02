Krösche vermeidet Bekenntnis: Die Luft für Albert Riera wird immer dünner

SID 02.05.2026 • 21:08 Uhr Frankfurts Trainer Albert Riera ist nicht nur aufgrund der schwachen Leistungen angezählt. Sportvorstand Krösche will "nicht über den Trainer sprechen".

„Wir sollten heute über die Leistung sprechen und über nichts anderes“, sagte Krösche nach der Pleite bei Sky.

Krösche vermeidet Bekenntnis zu Riera

„Ich will jetzt gar nicht über den Trainer sprechen“, erklärte Krösche: „Die Jungs sind auf dem Platz und letztendlich muss jeder Einzelne seine Leistung bringen und seine Aufgabe erfüllen. Das haben wir heute nicht geschafft.“

In der Mixed Zone ergänzte Krösche, Riera sei „heute kein Thema“. Weiteren Nachfragen zur Zukunft des Trainers wich er aus. Ob Riera über den Sommer hinaus Trainer bleiben werde? „Lasst uns heute über die Leistung sprechen. Und die war nicht gut“, wiederholte Krösche. Diese sei „in dieser Saison in den wichtigen Spielen nicht ausreichend“.

Frankfurt wartet seit drei Spielen auf einen Sieg, erstmals seit 2020 könnten die Hessen den Europapokal verpassen. Auch unter Riera, der Dino Toppmöller beerbt hatte, gab es keinen spürbaren Aufschwung.

Bizarrer PK-Auftritt von Riera