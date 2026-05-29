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Bundesliga-Coach verlängert vorzeitig

Bundesliga-Coach verlängert vorzeitig

Christian Ilzer führte die TSG in der abgelaufenen Saison in die Europa League. Wie lange der neue Vertrag gültig ist, teilt der Verein nicht mit.
Auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell gegen den SV Werder Bremen spricht TSG-Coach Christian Ilzer über Oliver Baumanns Fehlen im Panini-Album. Dabei schwelgt der Österreicher in Erinnerungen.
SID
Christian Ilzer führte die TSG in der abgelaufenen Saison in die Europa League. Wie lange der neue Vertrag gültig ist, teilt der Verein nicht mit.

Die TSG Hoffenheim kann auch über die kommende Saison hinaus auf Erfolgstrainer Christian Ilzer (48) setzen. Der Österreicher verlängerte seinen Vertrag „langfristig“, das teilte der Klub am Freitag mit, ohne die genaue Laufzeit zu nennen.

Der ursprüngliche Vertrag beim Europa-League-Teilnehmer der kommenden Saison war noch bis Sommer 2027 gültig.

„Christian Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport: „Er hat die TSG mit seinem Team zu einem Top-6-Klub in Deutschland gemacht und dabei zugleich zahlreiche Talente entwickelt und Marktwerte generiert.“

So erklärt Ilzer seine Verlängerung

Ilzer selbst sieht in Hoffenheim „hervorragende Bedingungen“ für „ambitionierte Ziele“. Der 48-Jährige hatte das Team im November 2024 in Abstiegsgefahr übernommen und bis heute zum Europacup-Teilnehmer geformt.

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In der abgelaufenen Spielzeit erreichte die TSG mit 61 Zählern die zweitbeste Punkteausbeute ihrer Bundesliga-Geschichte und landete damit auf Rang fünf.

Hoffenheim ist Ilzers erste Station außerhalb Österreichs. Zuvor war er unter anderem als Cheftrainer beim TSV Hartberg, Wolfsberger AC, Austria Wien und zuletzt Sturm Graz tätig, in Graz gewann er 2023/24 das Double aus Meisterschaft und Pokal.

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