„Niemals einmischen“: Ilzer hält sich aus DFB-Torwartfrage raus

SID 16.05.2026 • 05:21 Uhr Der Hoffenheimer Coach lobt seinen Torhüter, will aber Julian Nagelsmann keine Ratschläge geben.

Christian Ilzer will sich an der Torhüterdiskussion in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft um Oliver Baumann und Manuel Neuer nicht beteiligen. „Ich bin nicht Julian Nagelsmann. So lange er nicht bei mir an der Seitenlinie steht und mir sagt, wie ich coachen soll, werde ich mich niemals in seine Angelegenheiten einmischen“, sagte der Hoffenheimer Trainer auf der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag.

Er sei sich grundsätzlich sicher, dass Baumann „zu 100 Prozent perfekt“ seine Rolle als Nummer eins bei der WM ausüben würde. Der Schlussmann der TSG habe „seine Visitenkarte“ durch Leistungen abgegeben und sei als Persönlichkeit zudem „ein Kapitän, wie man ihn sich als Trainer nur wünschen kann“. Er selbst bespreche das Thema WM nicht mit Baumann. „Ich unterhalte mich mit Oli viel über Dinge, die unsere Mannschaft betreffen“, betonte Ilzer: „Darauf ist er zu 100 Prozent fokussiert.“