Bayern? Palhinha äußert klaren Wunsch

Conrad Fröhlich 26.05.2026 • 14:16 Uhr Bleibt Palhinha für den FC Bayern ein großes Missverständnis? Der Portugiese will nicht zurück nach München - er zeigt sich trotz einer harten Saison von Tottenham Hotspur begeistert.

Joao Palhinha will bei Tottenham Hotspur bleiben. Der Portugiese, der auf Leihbasis vom FC Bayern für ein Jahr auf die Insel wechselte, sprach sich gegen eine Rückkehr nach München aus.

„Seit dem ersten Tag, an dem ich angekommen bin, fühle ich mich wie zu Hause“, wird Palhinha von The Guardian zitiert. „Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hierbleiben? Ich habe alles hier. Aber es ist wie eine Ehe. Was ich Ihnen sagen kann: Ich würde wirklich gerne hier sein und genieße diese Saison mit diesem Verein sehr – auch wenn es eine harte Saison ist.“

Die Spurs hatten am letzten Spieltag der Premier League den Klassenerhalt gesichert. Um in der kommenden Saison ein anderes Gesicht zu zeigen, hätte Trainer Roberto De Zerbi Palhinha erklärtermaßen gerne weiter an Bord. Doch das wäre für die Spurs nicht ganz billig.

Bayern-Leihgabe Palhinha blickt nach vorne

Tottenham hat die Option, den 30-Jährigen für 25 Millionen Euro fest an sich zu binden. Nach SPORT1-Informationen käme der Deal auch den Münchnern gelegen.

Palhinha half tatkräftig mit, den Klassenerhalt zu sichern, und war dabei eine feste Größe im Team von De Zerbi. Sein Treffer am letzten Spieltag gegen Brighton beseitigte sämtliche Restzweifel und machte Rechenspielchen obsolet.

Letztendlich reichten den Londonern elf Zähler aus sieben Spielen aus, um den Absturz in die Championship und damit den Super-GAU zu verhindern. Der versöhnliche Abschluss einer dennoch desolaten Chaos-Saison.

Damit möchte Palhinha sich jedoch nicht länger aufhalten, er richtete den Blick schnell nach vorne: „Ich denke, die nächste Saison wird hoffentlich ganz anders werden, und ich glaube wirklich daran. Diese Saison wird Tottenham für die Zukunft helfen.“