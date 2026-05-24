Super-GAU abgewendet: Leihgabe des FC Bayern erlöst die Spurs

Julius Schamburg 24.05.2026 • 19:08 Uhr Tottenham Hotspur bleibt erstklassig, Stadtrivale West Ham United steigt ab. Bayern-Leihgabe Joao Palhinha trifft entscheidend.

Tottenham Hotspur hat den Super-GAU abgewendet und den Abstieg aus der Premier League verhindert: Die Spurs gewannen am Sonntagnachmittag im letzten Saisonspiel mit 1:0 (1:0) gegen den FC Everton.

Joao Palhinha erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das erlösende 1:0 (43.). Die Bayern-Leihgabe wurde nach dem Treffer sichtlich emotional und formte mit seinen Händen ein Herz, während die Spurs-Fans ekstatisch jubelten.

Spurs-Keeper Antonín Kinský zeigte tief in der Nachspielzeit noch eine heldenhafte Rettungstat. Als Schiedsrichter Michel Oliver um 19.08 Uhr (deutscher Zeit) abpfiff, war die Erleichterung über den erst dritten (!) Heimsieg der Saison riesengroß. Trainer Roberto de Zerbi stürmte jubelnd auf den Platz.

So steht es um Palhinhas Zukunft

Palhinha ist noch bis zum Saisonende an die Spurs ausgeliehen. Der Premier-League-Klub besitzt eine Kaufoption, die bei 30 Millionen Euro liegen soll. Ob die Engländer diese ziehen, ist offen. De Zerbi soll für einen Verbleib sein.

Vor dem letzten Spieltag war klar, dass den Spurs wohl ein Punktgewinn zum Klassenerhalt reichen würde. Der Vorsprung auf West Ham United betrug zwei Punkte und Tottenham hatte das weitaus bessere Torverhältnis. Die Hammers konnten zwar im Parallelspiel gegen Leeds United gewinnen (3:0), die ebenfalls siegreichen Spurs aber nicht mehr einholen.

Premier League: Alle Absteiger fix

Tottenham hält also mit 41 Punkten die Klasse und spielt auch in der kommenden Saison in der Premier League. Stadtrivale West Ham hingegen steigt in die Championship ab.