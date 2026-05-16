Leverkusen: Rolfes lässt Hjulmand-Zukunft offen

SID 16.05.2026 • 18:44 Uhr Der dänische Trainer Kasper Hjulmand hat einen Vertrag bis 2027, die verpasste Champions-League-Qualifikation und Medienberichte sprechen dennoch gegen ihn.

Bayer Leverkusen Sportchef Simon Rolfes hat die Zukunft von Trainer Kasper Hjulmand nach der verpassten Champions-League-Qualifikation vorerst offen gelassen.

„Wir haben gesagt, dass wir uns bis zur letzten Sekunde darauf fokussieren, in die Champions League zu kommen und alles Mögliche rauszuholen. Das haben wir gemacht. Kasper hat einen Vertrag, deswegen müsste ich was verkünden, wenn es etwas anderes gäbe“, sagte der Ex-Profi nach dem 1:1 (0:0) gegen den Hamburger SV. Eine Saisonanalyse werde „zeitnah“ durchgeführt, sagte Rolfes.

Leverkusen verpasst die Champions League

Leverkusen schloss die Saison mit 59 Zählern als Tabellensechster ab und geht in der kommenden Spielzeit lediglich in der Europa League an den Start. Was Hjulmand nun mit Rolfes bespreche sei „zwischen uns“, sagte der Däne bei Sky: „Die Fragen sind für Simon, nicht für mich.“ Der Trainer, der früh in der Saison von Erik ten Hag übernommen hatte, besitzt einen Vertrag bis 2027.