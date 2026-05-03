Mario Basler klagt im Doppelpass an: "Ein Unding beim FC Bayern"

Philipp Heinemann 03.05.2026 • 13:26 Uhr Leon Goretzka hat in Mario Basler - mittlerweile - einen großen Fan. Der SPORT1-Experte verurteilt die Entscheidung seines Ex-Vereins FC Bayern, den deutschen Nationalspieler in Kürze abzugeben.

Mario Basler kann nicht nachvollziehen, warum sich der FC Bayern im Sommer von Leon Goretzka trennt. Der SPORT1-Experte nannte die Entscheidung der Münchner ein „Unding“.

„Meines Erachtens muss nicht Pavlovic neben Kimmich auf der Sechs spielen. Für mich gehört dort Goretzka hin. Er ist für mich der Stabilere“, forderte Basler im Doppelpass auch im Hinblick auf den kommenden Halbfinal-Showdown der Münchner gegen Paris Saint-Germain in der Champions League.

Er wundere sich, „dass man Goretzka gehen lässt. Das ist für mich eigentlich ein Unding beim FC Bayern. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich würde Goretzka am Mittwoch gegen Paris auf jeden Fall von Anfang an spielen lassen.“

Basler im Doppelpass mit Loblied auf Goretzka

Die Bayern hatten die bevorstehende Trennung von Goretzka, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft, schon vor einiger Zeit offiziell verkündet. Im zentralen Mittelfeld musste der 31-Jährige in dieser Saison meist seinem neun Jahre jüngeren Teamkollegen Aleksandar Pavlovic den Vortritt lassen.

Beim 3:3 des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim hatte Goretzka allerdings gerade mit zwei Treffern – einer davon erzielt per traumhaften Freistoß – entscheidenden Anteil am späten Punktgewinn.

„Leon bringt alles mit. Unverständlich, dass Bayern diesen Spieler gehen lässt“, betonte Basler: „Er hat alle Fähigkeiten, die es auf dieser Position braucht. Er ist zweikampfstark, kopfballstark, hat einen richtig guten rechten Fuß. Dass du diesen Spieler gehen lässt, ist völlig unverständlich für mich.“

„Leon, natürlich entschuldige ich mich bei dir“

Kurios: Basler wurde im Doppelpass auch daran erinnert, dass er nicht von Beginn an von Goretzka überzeugt war. Als dieser 2018 nach München wechselte, legte er sich sogar per Wette darauf fest, dass der damalige Schalker beim FCB kein Stammspieler sein würde.

Zunächst gab der einstige Bayern-Star an, sich nicht an die mit Peter Neururer abgeschlossene Wette zu erinnern. Dann leistete er aber sogar Abbitte bei Goretzka.

„Leon, natürlich entschuldige ich mich bei dir“, sagte Basler in die Kamera: „Ich war damals nicht so überzeugt, heute bin ich total von dir überzeugt. Schade, dass du weggehst vom FC Bayern. So!“

SPORT1-Experte leidet wegen Goretzka

Es sei toll, dass sich Goretzka so stark entwickelt habe: „Und ihr habt ja gehört, was ich auch heute schon gesagt habe: Mir tut es leid, dass er nicht beim FC Bayern bleibt. Das tut mir richtig weh, dass er weg muss.“